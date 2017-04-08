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08.04.201711:48
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    Фотоленты

    Блокирование офиса Россотрудничесва, где должен пройти "Тотальный диктант"

    (обновлено: )72
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    В Киеве пытаются сорвать "Тотальный диктант"
    facebook.com/Ленур Ислямов
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    В Киеве пытаются сорвать "Тотальный диктант"
    facebook.com/Ленур Ислямов
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    В Киеве пытаются сорвать "Тотальный диктант"
    facebook.com/Ленур Ислямов
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    В Киеве пытаются сорвать "Тотальный диктант"
    facebook.com/Ленур Ислямов
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    В Киеве пытаются сорвать "Тотальный диктант"
    facebook.com/Ленур Ислямов

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    В Киеве пытаются сорвать "Тотальный диктант"

    Несколько десятков радикалов заблокировали утром в субботу вход в Российский центр науки и культуры в Киеве, где должна пройти международная акция "Тотальный диктант-2017".

    "Пока серьезных инцидентов не произошло, дымовыми шашками, как раньше, не забрасывали. Но потребовали отменить диктант", — сообщил РИА Новости Украина представитель РЦНК. По его словам, "возможно, в целях обеспечения безопасности участников, "Тотальный диктант" отменят".

    Смотрите также: В Полтаве митингующие добились остановки строительства "Газетной арки"

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