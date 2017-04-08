Блокирование офиса Россотрудничесва, где должен пройти "Тотальный диктант"

Несколько десятков радикалов заблокировали утром в субботу вход в Российский центр науки и культуры в Киеве, где должна пройти международная акция "Тотальный диктант-2017".

"Пока серьезных инцидентов не произошло, дымовыми шашками, как раньше, не забрасывали. Но потребовали отменить диктант", — сообщил РИА Новости Украина представитель РЦНК. По его словам, "возможно, в целях обеспечения безопасности участников, "Тотальный диктант" отменят".

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