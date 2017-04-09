Устройство, похожее на взрывное, обнаружено в центре Осло

STIG JAARVIK/NRK

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Полиция Норвегии обнаружила в центре Осло устройство, похожее на взрывное, сообщается в микроблоге правоохранителей в Twitter.

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В связи с инцидентом задержан один подозреваемый. Оцеплена крупная часть близлежащей территории. Задержанного доставили в полицию, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на правоохранителей.

"Полиция сообщила NRK, что один человек задержан и доставлен для допроса. Человек находится в статусе подозреваемого", — сообщает телекомпания.

Как сообщает газета VG, в полиции полагают, что обнаруженный предмет не содержит высокоопасных веществ.

"Обнаружен похожий на бомбу предмет. В этой связи мы оцепили район до дальнейших выяснений", — цитирует издание представителя полиции Марита Ауне.

Сообщается, что на месте работает группа саперов.

Владелец паба в центре столицы Эйвин Флогнфельдт рассказал телекомпании NRK, что всех посетителей было решено эвакуировать. "Вошел полицейский и сообщил, что существует угроза взрыва и что необходимо освободить помещение паба от гостей, закрыть заведение", — сказал Флогнфельдт.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, в больнице находятся 10 человек. Власти заявили, что это был теракт. В пятницу вечером полиция задержала подозреваемого в преступлении. В субботу правоохранители заявили, что злоумышленнику 39 лет, он из Узбекистана.