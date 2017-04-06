На месте взрыва в жилом доме в Петербурге: часть стены раздавила авто

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"Взрыв на пр.Солидарности 21.только что произошло.службы прибывают.машина внизу раскуроченная стоит от падающих предметов", — сообщается на странице "Наш Санкт-Петербург | Питер" во ВКонтакте.

В то же время представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ не сообщил подробности инцидента, был ли это взрыв, либо аварийная ситуация. Однако он отметил, что пострадавших нет.

"При обрушении части кирпичной кладки люди не пострадали, поврежден один автомобиль", — сказал собеседник.

Напомним, в понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.