Появилось видео момента теракта в Стокгольме с камеры наблюдения

Сообщение о наезде грузовика на людей поступило в пятницу в 14.53 местного времени. На высокой скорости машина начала сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищено, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

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