В жилом доме в Петербурге обезвредили взрывное устройство

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Взрывное устройство обезврежено в одной из квартир дома в Невском районе Петербурга, где в четверг рано утром была проведена частичная эвакуация жильцов, в связи с этим несколько человек задержаны, сообщил РИА Новости глава администрации района Константин Серов.

В среду около 5.00 сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении дома 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту был обнаружен предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность. Жители близлежащих квартир были эвакуированы.

"В настоящий момент взрывное устройство, которое находилось в квартире, обезврежено, несколько подозреваемых задержаны, сопротивления они не оказывали. Угрозы для жителей в настоящий момент нет", — сказал глава района.

По словам главы района, в четверг ранним утром были эвакуированы два подъезда дома, их поместили в расположенном неподалеку детском саду. Людей, по его словам, разместили в актовом зале. На месте работали медики и психологи, людям предоставлялось питание.

Пресс-служба УФСБ в настоящее время не комментирует ситуацию.

Смотрите также: Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли.

Читайте также: Бывшие соседи поделились информацией о подозреваемом во взрыве в Питере

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.