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    Трамп заявил о "новых шагах" по обеспечению интересов США на Ближнем Востоке

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (175)

    (обновлено: )72806
    Как заявил Трамп, он действовал, исходя из жизненно важных интересов нацбезопасности и внешней политики США в соответствии с его конституционными полномочиями по проведению внешней политики.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Президент Дональд Трамп заявил, что США готовы предпринять дополнительные шаги по реализации своих национальных интересов на Ближнем Востоке.

    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque
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    "Я действовал, исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешней политики и в качестве Верховного главнокомандующего. США предпримут дополнительные действия, которые уместны и необходимы для дальнейшего обеспечения национальных интересов", — говорится в документе.

    Ранее сообщалось, что письмо с уведомлением о ракетном ударе, который был нанесен по авиабазе ВВС Сирии в ночь на пятницу, президент США Дональд Трамп направил членам конгресса в субботу.

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