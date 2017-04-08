Трамп заявил о "новых шагах" по обеспечению интересов США на Ближнем Востоке

ROBYN BECK / AFP

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Президент Дональд Трамп заявил, что США готовы предпринять дополнительные шаги по реализации своих национальных интересов на Ближнем Востоке.

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"Я действовал, исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешней политики и в качестве Верховного главнокомандующего. США предпримут дополнительные действия, которые уместны и необходимы для дальнейшего обеспечения национальных интересов", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что письмо с уведомлением о ракетном ударе, который был нанесен по авиабазе ВВС Сирии в ночь на пятницу, президент США Дональд Трамп направил членам конгресса в субботу.