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    Киев

    РЦНК: в Киеве пытаются сорвать "Тотальный диктант"

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    Представитель РЦНК сообщил, что "пока серьезных инцидентов не произошло, дымовыми шашками, как раньше, не забрасывали, но потребовали отменить диктант".
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    facebook.com/Ленур Ислямов

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина, Андрей Лубенский. Несколько десятков радикалов заблокировали утром в субботу вход в Российский центр науки и культуры в Киеве, где должна пройти международная акция "Тотальный диктант-2017".

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    "Пока серьезных инцидентов не произошло, дымовыми шашками, как раньше, не забрасывали. Но потребовали отменить диктант", — сообщил РИА Новости Украина представитель РЦНК. По его словам, "возможно, в целях обеспечения безопасности участников, "Тотальный диктант" отменят".

    В четверг и в пятницу в РЦНК прошла акция "Тотальный диктант-дети". Свою грамотность проверили юные участники детского языкового клуба "АБВГДейка". Образовательный проект с участием детей проводится в Киеве второй год, при этом количество участников возросло в четыре раза.

    Год назад "Тотальный диктант" в Киеве писали 138 человек на трёх площадках. Текст Андрея Усачёва читали писатель и блогер Гарик Корогодский и учитель русского языка Галина Криворучко. Тогда акция "Тотальный диктант" собрала большое количество участников в Киеве вопреки серьезным провокациям: мероприятие проходило в субботу, а накануне националисты совершили нападение на здание РЦНК. 

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