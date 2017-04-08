РЦНК: в Киеве пытаются сорвать "Тотальный диктант"

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина, Андрей Лубенский. Несколько десятков радикалов заблокировали утром в субботу вход в Российский центр науки и культуры в Киеве, где должна пройти международная акция "Тотальный диктант-2017".

"Пока серьезных инцидентов не произошло, дымовыми шашками, как раньше, не забрасывали. Но потребовали отменить диктант", — сообщил РИА Новости Украина представитель РЦНК. По его словам, "возможно, в целях обеспечения безопасности участников, "Тотальный диктант" отменят".

В четверг и в пятницу в РЦНК прошла акция "Тотальный диктант-дети". Свою грамотность проверили юные участники детского языкового клуба "АБВГДейка". Образовательный проект с участием детей проводится в Киеве второй год, при этом количество участников возросло в четыре раза.

Год назад "Тотальный диктант" в Киеве писали 138 человек на трёх площадках. Текст Андрея Усачёва читали писатель и блогер Гарик Корогодский и учитель русского языка Галина Криворучко. Тогда акция "Тотальный диктант" собрала большое количество участников в Киеве вопреки серьезным провокациям: мероприятие проходило в субботу, а накануне националисты совершили нападение на здание РЦНК.