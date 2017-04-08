КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, рухнул двухэтажный многоквартирный дом, под завалами могут быть люди, сообщают местные СМИ.

"Несколько минут назад произошло обрушение многоквартирного дома, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами", — сообщил офицер пожарной охраны Яцек Курчинский.

По его словам, двоих уже удалось извлечь из-под завалов, они находятся в сознании.

По данным местных СМИ, в квартирах рухнувшего дома могло находиться порядка 18 человек.

tvp.info Под Вроцлавом рухнул двухэтажный многоквартирный дом

Телеканал TVP сообщает, что на место скоро прибудут спасатели с собаками, а для эвакуации раненых решено задействовать вертолеты.

О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.

Напомним, 26 марта произошло обрушение фасада жилого дома на Екатерининской, 8 в центре Одессы.