наверх
08.04.201713:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Под Вроцлавом рухнул двухэтажный многоквартирный дом

    (обновлено: )164
    Как сообщил офицер пожарной охраны, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами. Двоих уже удалось извлечь из-под завалов, они находятся в сознании.
    Под Вроцлавом рухнул двухэтажный многоквартирный дом
    @BartekPaulus

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, рухнул двухэтажный многоквартирный дом, под завалами могут быть люди, сообщают местные СМИ.

    "Несколько минут назад произошло обрушение многоквартирного дома, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами", — сообщил офицер пожарной охраны Яцек Курчинский.

    По его словам, двоих уже удалось извлечь из-под завалов, они находятся в сознании.

    По данным местных СМИ, в квартирах рухнувшего дома могло находиться порядка 18 человек.

    tvp.info
    Под Вроцлавом рухнул двухэтажный многоквартирный дом

    Телеканал TVP сообщает, что на место скоро прибудут спасатели с собаками, а для эвакуации раненых решено задействовать вертолеты.

    О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.

    Напомним, 26 марта произошло обрушение фасада жилого дома на Екатерининской, 8 в центре Одессы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне
    Пентагон
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"