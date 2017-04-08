Всемирный банк обвинил украинскую власть в неэффективной работе

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Низкие темпы реализации проектов Всемирного банка в Украине связаны с медленной и неэффективной работой украинских властей. Об этом директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сану Кахконен сказала в интервью еженедельнику "Зеркало недели".

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Она отметила, что портфель инвестиций Всемирного банка в Украине большой, инвестиции фокусируются на таких важных сферах, как здравоохранение, социальная помощь, жилищные субсидии, энергетика, дороги, водоотвод.

"Это средства, которые должны помочь рядовым украинцам улучшить уровень жизни, принести реальную пользу. Досадно, но не все проекты движутся так быстро, как хотелось бы. Проблема, как правило, в неэффективном управлении… Ответственные за реализацию проектов министерства в Украине, к сожалению, работают очень медленно и неэффективно", — сказала Кахконен.

Она полагает, что правительству следует обращать больше внимания на темпы и качество воплощения международных проектов.

"На самом деле чиновники высокого ранга могут ускорять и улучшать их реализацию, у них есть рычаги влияния, поэтому они могут содействовать этим процессам. Кроме того, не следует забывать и о сугубо технической оптимизации всех процессов. Я говорю о переходе к использованию электронных систем, например, для закупок или электронной выборки средств по программам", — подчеркнула директор.

"Мы очень хотим увидеть увеличение выборки средств по нашим программам. На самом деле это стыд, если предоставленные нами средства не будут освоены, не улучшат жизнь простых людей", — сказала Кахконен.

Ранее ведущий экономист представительства Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и Украине Анастасия Головач сообщила, что Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году до 10% с ожидаемых ранее 8,5%.