В полиции Швеции подтвердили личность задержанного по подозрению в теракте

КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. Шведская полиция подтвердила личность задержанного по подозрению в теракте, который был совершен в пятницу в центре Стокгольма. Об этом сообщил глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон на встрече с журналистами.

"Мы знаем, что задержанный из Узбекистана и ему 39 лет", — сказал Элиассон.

"У нас нет подозрений, что мы задержали не того подозреваемого", — сказал Дан Элиассон.

По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.

"Полиция обнаружила предмет в грузовике и занимается его анализом, подтвердить, что это взрывное устройство или другое взрывоопасное вещество, полиция пока не может в ожидании анализа", — сказал он на встрече с журналистами.

Ранее шведское телевидение SVT со ссылкой на источники в полиции сообщило, что в Стокгольме правоохранители при осмотре грузовика, наехавшего на людей в центре города, нашли сумку со взрывчаткой.