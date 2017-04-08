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    В полиции Швеции подтвердили личность задержанного по подозрению в теракте

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (76)

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    Согласно информации, полиция обнаружила предмет в грузовике и занимается его анализом. Подтвердить, что это взрывное устройство или другое взрывоопасное вещество, полиция пока не может в ожидании анализа.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Daniel Dikson

    КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. Шведская полиция подтвердила личность задержанного по подозрению в теракте, который был совершен в пятницу в центре Стокгольма. Об этом сообщил глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон на встрече с журналистами.

    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS TT News Agency/Noella Johansson
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    "Мы знаем, что задержанный из Узбекистана и ему 39 лет", — сказал Элиассон.

    "У нас нет подозрений, что мы задержали не того подозреваемого", — сказал Дан Элиассон.

    По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.

    "Полиция обнаружила предмет в грузовике и занимается его анализом, подтвердить, что это взрывное устройство или другое взрывоопасное вещество, полиция пока не может в ожидании анализа", — сказал он на встрече с журналистами.

    Ранее шведское телевидение SVT со ссылкой на источники в полиции сообщило, что в Стокгольме правоохранители при осмотре грузовика, наехавшего на людей в центре города, нашли сумку со взрывчаткой.

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