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    Умер поэт Анри Волохонский, автор строк "Над небом голубым…"

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    Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение "Рай" ("Над небом голубым…"), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".
    Поэт Анри Волохонский
    wikipedia

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Скончался поэт Анри Волохонский в возрасте 81 года, автор стихотворения "Рай" ("Над небом голубым…"), сообщает в субботу израильское информационное агентство "Курсор" со ссылкой на друзей поэта.

    "В ночь на восьмое апреля в возрасте 81 года скончался поэт Анри Волохонский", — говорится в сообщении.

    Волохонскому принадлежит большое количество поэтических произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются неожиданной обработке, сочетающей иронию с метафизикой. Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение "Рай" ("Над небом голубым…"), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".

    Несколько текстов написаны Волохонским в прозе; из них наиболее известен роман "Роман-покойничек". В эмиграции Волохонский занимался также литературным переводом, выпустив книгу переложений из Катулла (1982), "Блеск" — извлечения из книги "Зогар" (1984) и сборник фрагментов, переведенных из романа Джеймса Джойса "Поминки по Финнегану" (2000).

    Ранее сообщалось, что поэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он жил и работал в последние четверть века.

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