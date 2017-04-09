Не выходные, а одни ЧП: теракты, беспорядки, обвал дома, ж/д катастрофы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Страх и паника на улицах Стокгольма

Стокгольм понемногу приходит в себя после теракта на самой популярной улице города. Полиция уже задержала подозреваемого - им оказался 39-летний гражданин Узбекистана. Шведские СМИ также сообщили о задержании второго подозреваемого.

Как сообщалось, в результате теракта погибли четыре человека и получили травмы 15 человек.

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В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма угнанный грузовик с пивом на большой скорости врезался в людей, которые гуляли по Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма. Машина остановилась лишь после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

Грузовик принадлежал пивоваренной компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

Как писали СМИ, в центре шведской столицы началась паника, но полиция сработала слаженно и оперативно. После происшествия стражи правопорядка в считанные минуты оцепили центральную часть города, остановили движение в метро и объявили эвакуацию центрального вокзала Стокгольма. Также был оцеплен парламент.

Позже стало известно об остановке всех поездов, которые едут в направлении Стокгольма.

В то же время местные СМИ пишут, что жертв могло быть намного больше. Правоохранители обнаружили в грузовике, который протаранил людей на пешеходной улице, взрывчатку.

Напомним, нападения на мирных жителей с использованием автомобилей за последний год произошли сразу в нескольких крупных европейских городах — в Лондоне, Берлине и Ницце. Все эти нападения были квалифицированы как теракты, а ответственность за них взяла террористическая организация "Исламское государство".

Беспорядки в шведском Гетеборге

Тем временем, в субботу вечером несколько десятков молодых людей в масках устроили беспорядки в шведском городе Гетеборг, забросав полицейских "коктейлями Молотова".

Сотрудников шведской полиции участники беспорядков атаковали, используя камни и "коктейли Молотова", сообщает Expressen.

Полиции пришлось использовать специальные защищенные транспортные средства, чтобы приблизиться к группе из 30 молодых людей, чья национальность не указывается. Один из полицейских получил легкое ранение. Молодые люди успели сжечь один автомобиль и устроили несколько поджогов; в расположенном поблизости кафе были выбиты витрины. Как отметили в полиции Гетеборга, в связи с беспорядками не производилось никаких арестов.

Норвегия под прицелом

Кроме того, в субботу в центре Осло обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Полиция оцепила большую территорию городского района Грёнланн, где был найден подозрительный предмет. Все рестораны и магазины закрыли, людей призвали не выходить на улицу.

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Позже полиция сообщила о задержании одного человека, который находится в статусе подозреваемого. По сообщению агентства Associated Press, которое ссылается на полицейские источники, подозреваемый в попытке организации взрыва арестован, однако данные о нем не приводятся.

Позже прибывшие на место происшествия саперы подорвали подозрительную находку с целью выяснить, содержал ли предмет взрывчатку.

Грёнланн является преимущественно иммигрантским районом, где проживает много выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Здесь же располагается штаб-квартира полиции Осло.

Обвал дома в Польше

В субботу утром в польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, рухнул двухэтажный многоквартирный дом, под завалами оказались люди.

На данный момент известно, что в аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Четверых пострадавших извлекли из-под обломков живыми.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. На месте работает большое количество спасателей, кинологи с собаками, для транспортировки раненых задействованы вертолеты.

Спасатели время от времени объявляют минуту тишины, пытаясь услышать людей, которые могли бы быть под завалами.

О причинах происшествия пока не сообщается, но не исключено, что к трагедии привел взрыв газа.

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Взрывы в Египте

В Вербное воскресенье Египет потрясла серия взрывов. Сначала утром мощный взрыв прогремел во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности было заложено в церкви в зале для молящихся.

За взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра. Там, по данным египетских СМИ, погиб один полицейский.

СМИ сообщают о 30 погибших, до 70 человек пострадали.

По данным портала "Аль-Ахрам" со ссылкой на очевидцев, взрыв в церкви осуществил смертник.

Позже сразу два взрыва прогремели у церкви в египетской Александрии. Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал.

Как сообщает издание "Аль-Ватан", взрыв произошел у дверей церкви. Второй взрыв прогремел в городе, устройство сработало в районе улицы Шухада. По данным СМИ, есть информация о шести погибших и более 40 раненых.

Железнодорожные катастрофы

Не обошлось на выходных и без железнодорожных катастроф.

В ночь на воскресенье на западе Москвы резко затормозившая электричка столкнулась с поездом "Москва — Брест". Несколько вагонов сошли с рельсов, несколько десятков человек пострадали, среди них иностранные граждане. Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом.

В поезде в момент столкновения находились более 450 человек, сообщили следователи.

По данным следствия, в результате столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 50 человек.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что были госпитализированы 12 человек, в том числе шесть в тяжелом состоянии. "Спасателями совместно с медиками эвакуировано больше 20 человек, в настоящее время 12 человек находятся в стационаре, в том числе шесть из них — в тяжелом состоянии", — сказал он.

Представитель Всероссийского центра медицины катастроф Игорь Радченко позже рассказал, что в больницах остаются 12 человек. "За помощью обратились 28 человек, в том числе пять детей", — сказал он и добавил, что изначально врачи госпитализировали 13 человек, среди которых два ребенка.

Кроме того, ж/д авария произошла под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха, сошел с рельсов грузовой поезд и перевернулся, сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев аварии.

"Причина не известна. Поезда, следующие из Мариуполя задержались минимум на один час. Так, пассажирский поезд № 104 Мариуполь — Киев сделал непредусмотренную остановку на станции Карань более, чем на час, пригородный поезд — вынужден был ждать на станции Асланово", — написал пользователь Facebook Егор Пальчиков.

Перед этим в субботу на западе Румынии во время проезда по мосту грузовой поезд сошел с рельсов. В результате погибли два машиниста. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель Румынских железных дорог (CFR) рассказал, что 14 грузовых вагонов перевернулось, несколько вагонов повисли на краю моста.