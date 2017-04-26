Кличко обсудил с Джонсоном санкции против РФ и Евровидение

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Киевский мэр Виталий Кличко встретился в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба КГГА.

Кличко в частности поблагодарил Соединенное королевство за последовательную поддержку Украины и за принципиальную позицию в вопросе продления и ужесточения санкций против России.

"Это сегодня действительно очень важно. Ведь ощутимые санкции, их последствия, смогут остановить Россию в ее агрессии против Украины и от дальнейшей эскалации и обострения ситуации. Это важно и потому, что если Россия не получит сильного ответа цивилизованного мира, только Украиной ее аппетиты не ограничатся ", — заявил Виталий Кличко.

Городской голова Киева подчеркнул, что Украина понимает, что должна достичь прогресса в преобразованиях и необходимых реформах. И сделать это должна как можно скорее.

"Потому что это тоже будет лучшим ответом тем, кто не хочет независимости и успеха Украины", — отметил он.

Также во время встречи Кличко с Джонсоном обсудили проведение международного песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в первой половине мая в Киеве.

"Джонсон интересовался как готовится Киев к встрече гостей, отметил, что ему очень понравилась украинская столица, которую он посетил два месяца назад. На вопрос Кличко, какую музыку любит Джонсон, министр сказал, что ему нравится творчество участницы Евровидения от Великобритании Люси Джонс, а также иногда слушает "Hotel California" Eagles", — отмечает пресс-служба.

Собеседники также обсудили и предстоящий бой Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне 29 апреля: "Джонсон пошутил, что независимо от результата субботнего поединка отношения между Великобританией и Украиной не испортятся".

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников заявил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.