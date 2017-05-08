Порошенко: парады в Донецке и Луганске - доказательство присутствия РФ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Военные парады по случаю Дня Победы в Донецке и Луганске станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия в Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что еще ни разу режим прекращения огня в Донбассе и обвинил в этом "российскую гибридную армию".

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"Завтрашние "парады" в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия", — заявил Порошенко во время участия в акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.