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    Порошенко: парады в Донецке и Луганске - доказательство присутствия РФ

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (81)

    (обновлено: )24114
    Глава государства заявил, что парады в Донецке и Луганске, "хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия".
    Петр Порошенко во время участия в акции Первая минута мира
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Военные парады по случаю Дня Победы в Донецке и Луганске станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия в Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Глава государства подчеркнул, что еще ни разу режим прекращения огня в Донбассе и обвинил в этом "российскую гибридную армию".

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    "Завтрашние "парады" в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия", — заявил Порошенко во время участия в акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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