Парад в Кривом Роге с участием танка Т-34, освобождавшего Берлин

В Кривом Роге накануне Дня Победы прошел торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

Возле Монумента "Победа" в Металлургическом районе были зажжены факелы Памяти, символизирующие 10 полков, которые освобождали Кривбасс. После этого прошел праздничный парад с участием военнослужащих, которые несут службу в криворожских воинских частях, курсантов вузов с военной подготовкой, представителей общественных организаций. Возглавлял торжественное шествие легендарный танк Т-34, который принимал участие в освобождении Кривого Рога и дошел до Берлина.

В понедельник Украина отмечает День памяти и примирения в третий раз. Памятная дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко. Согласно утвержденному документу, целью Дня памяти и примирения является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма".

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