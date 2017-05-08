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    Фотоленты

    Парад в Кривом Роге с участием танка Т-34, освобождавшего Берлин

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (69)

    (обновлено: )29750
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    РИА Новости Украина
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    РИА Новости Украина
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    РИА Новости Украина
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    РИА Новости Украина
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин
    РИА Новости Украина

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    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин

    В Кривом Роге накануне Дня Победы прошел торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

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    Возле Монумента "Победа" в Металлургическом районе были зажжены факелы Памяти, символизирующие 10 полков, которые освобождали Кривбасс. После этого прошел праздничный парад с участием военнослужащих, которые несут службу в криворожских воинских частях, курсантов вузов с военной подготовкой, представителей общественных организаций. Возглавлял торжественное шествие легендарный танк Т-34, который принимал участие в освобождении Кривого Рога и дошел до Берлина.

    В понедельник Украина отмечает День памяти и примирения в третий раз. Памятная дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко. Согласно утвержденному документу, целью Дня памяти и примирения является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма".

    Читайте также: Движение к Европе: Украина отмечает День памяти и примирения


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