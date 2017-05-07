Украина, День Победы как в последний раз…

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина будет отмечать День Победы в 2017 году в плачевном состоянии. В преддверии праздника вандалы увечат монументы героям Великой Отечественной войны. Правоохранительные органы считают, что в некоторых случаях это просто беспамятные воры и "охотники за металлом". Но в других случаях национал-радикалы действуют совершенно открыто.

Все это происходит на фоне продолжающейся "декоммунизации" (с карт городов исчезают, например, улицы Героев Сталинграда) и законодательных инициатив, призванных сделать 9 мая обычным рабочим днем… Пока протащить этот проект директора печально известного института нацпамяти Владимира Вятровича в парламенте не успели, но только по техническим причинам, из-за недостатка времени у депутатов. Вполне вероятно, что Украина в этом году отметит праздник — День Победы — в последний раз.

В этих условиях украинские ветераны ВОВ (а их совсем немного осталось) даже не решились подать заявку на проведение акции "Бессмертный полк". Шествие 9 мая состоится, но — под другим названием.

Не "Бессмертный полк", но все же…

Акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!" пройдет 9 мая в Киеве и, по сути, будет являться аналогом акции "Бессмертный полк": ее участники пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная.

По ее словам, шествие состоится по инициативе Киевской городской организации ветеранов Украины, при поддержке Института правовой политики и социальной защиты и других общественных организаций, при этом "никаких провокаций не будет допущено", так как акция согласована с местными властями и правоохранительными органами.

Напомним, ранее представители ветеранской организации столицы сообщили РИА Новости Украины о своей уверенности в том, что если подать заявку на проведение акции "Бессмертный полк", то она будет оклонена — потому и потребовалась "акция-аналог"…

"Следствие нацистской политики"

Тем временем продолжаются провокации, направленные против памятников героям Великой Отечественной войны и в целом — против памяти.

В Киеве неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы. Правоохранительные органы расценивают как простую кражу (по такой статье возбуждено дело).

Но в "Оппозиционном блоке" сочли действия похитителей "следствием нацистской политики нынешней власти" и потребовали восстановить мемориал к 9 мая (выразив готовность сделать это за средства партии).

В Днепропетровской области порезали на металлолом памятник на братской могиле, сообщил на своей странице в Facebook нардеп от ОБ Александр Вилкул.

"Я лично буду следить, чтобы мерзавцы были наказаны.



Они уже арестованы и им не удастся "договориться". Они подняли руку на святое!" — написал депутат.

Снесли монумент Героям Великой Отечественной в Ирпене, осквернили монумент у братской могилы в Харькове… Все это носит массовый характер.

В Тернополе неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста, нарисовав на нем свастику (в этом случае МИД Украины счел нужным выступить с заявлением, назвав случившееся "спланированной провокацией, цель которой расшатать межнациональный мир и согласие в Украине").

Активисты созданной на основе полка "Азов" партии "Национальный корпус" совершили акт вандализма на могиле освободителя Киева генерала Ватутина. Видеоотчет о событии обнародован на странице "Нацкорпуса" в Facebook.

Более всего активистов-радикалов раздражает поведение полиции, которая, по их мнению, защищает памятник. А полиция уверяет: не памятник защищают, но общественный порядок…

"Азов" предупреждает: "в стране есть много молодежи…"

Впрочем, активисты всегда готовы нарушать и общественный порядок. В Одессе День освобождения города от фашистских захватчиков был омрачен драками и столкновениями, при этом правоохранители задержали нескольких националистов.

В связи с этим глава "Азова" и "Национального корпуса" нардеп Андрей Билецкий пригрозил: в стране начнется "гражданское противостояние", если полиция "продолжит потакать антиукраинскому движению" (судя по всему, в "антиукраинцы" записывают всех, еще не потерявших память).

По его словам, "мы увидим второй "шабаш" в Одессе 2 мая, увидим на востоке Украины 9 мая, и в Киеве даже". Однако, предостерег глава "Нацкорпуса", в стране "предостаточно сил, молодежи", которая этому воспрепятствует…

С предупреждением о готовящихся провокациях выступил нардеп, председатель парламентского комитета по правам человека лидер партии "За життя" Вадим Рабинович. По его словам, "громадные деньги выделены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Одессе 2 мая и 9 мая".

"Туда поедут специальные эмиссары, будут оплачивать эти провокации молодым людям с разных сторон, чтобы создать иллюзию конфликта — и воспользоваться этой ситуацией", — заявил Рабинович в эфире канала "112 Украина". Он попросил считать произнесенное им с экрана официальным депутатским обращением к правоохранительным органам.