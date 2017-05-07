Морпехи, танки, вертолеты: в Москве прошла генеральная репетиция парада

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Москве в воскресенье, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В репетиции приняли участие более 10 тысяч военнослужащих, 114 единиц техники и 72 самолета и вертолета.

По Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ

Движение колонны военной техники открыл танк Т-34-85, за ним проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К". Продолжали механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2", бронетранспортеры БТР-82а, БТР-МДМ и "Бумеранг", боевые машины десанта БМД-4М, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ

Замыкали колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг", которые проследовали за подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс".

Также во время генеральной репетиции были впервые продемонстрированы участвующие в параде Победы новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". Оба выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ

Воздушный строй из 72 самолетов и вертолетов открыл самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним проследуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52. Особенностью воздушного парада в этом году стало новое построение — ударная группа из пяти самолетов дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь".

Также в репетиции приняли участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

Напомним, ранее в Киеве прошел парад флагов памяти и примирения, в ходе которого ветераны Второй мировой войны, участники АТО, школьники и студенты одновременно установили на склонах Днепра 72 флага Украины.