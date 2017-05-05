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    Общество

    Власти Крыма зовут украинцев на парад Победы 9 мая

    Тема:

    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (17)

    (обновлено: )10520
    По словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, Крым открыт для соотечественников и "никогда свои границы закрывать не будет".
    Дмитрий Полонский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая – РИА Новости Украина. Граждане Украины, которые сохраняют память о подвигах советских солдат, могут принять участие в парадах Победы, которые пройдут 9 мая в Крыму, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

    Открытие курортного сезона в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму

    День Победы 9 мая является в Украине праздничным, однако ряд политических движений заявляли, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк".

    Институт национальной памяти Украины ранее выступал с инициативой отменить выходной 9 мая, оставив его государственным праздником, при этом государственным праздником и выходным днем предлагалось сделать также 8 мая. В этот день с 2015 года в Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии.

    "Крым открыт для соотечественников и никогда свои границы закрывать не будет", — сказал РИА Новости Полонский.

    Вице-премьер подчеркнул, что не менее важно, чтобы украинцы не боялись выходить на парады и идти в колоннах "Бессмертного полка" в своих городах и населенных пунктах.

    "Они должны сообща показать свою позицию и силу, что людей, которые чтят подвиг своих отцов и дедов, много, и те, кто называет себя нынешней украинской властью, обязаны с ними считаться", — сказал Полонский.

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