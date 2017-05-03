В ДНР назвали число военной техники, которую задействуют в параде 9 мая

ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. В параде 9 мая в Донецке задействуют 80 единиц военной техники, сообщил в среду журналистам представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Первая репетиция парада к 9 мая состоялась в Донецке 30 апреля. Проходила она без участия военной техники.

"Порядка тысячи — 1,2 тысячи человек задействованы в парадных расчетах, 80 единиц вооружения. Это автомобильная техника, ствольная артиллерия, техника противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня", — сказал представитель Минобороны.

По его словам, также будет представлена техника времен Великой Отечественной войны.

"Будет танк Т-34, это всем танкам танк. Мы этим танком войну выиграли и закончили в Берлине, это танк прошлых лет, он снят с пьедестала, восстановлен", — добавил представитель оборонного ведомства ДНР.

Движение транспорта по улице Артема перекрыто в связи с репетицией парада. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.