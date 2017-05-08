Парад в Кривом Роге: страсти кипят

Захар Виноградов

Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

Утро 8 мая в Кривом Роге – одном из важнейших металлургических центров Украины, было теплым и по-весеннему не просто солнечным, а ярким. Центральная улица города – проспект Мира, встретила юной зеленью цветущих каштанов и по-праздничному одетыми горожанами. Семьями, парами и в одиночку они стекались на площадь перед монументом Победы – высоко в небо взметнувшейся гранитной стелой с солдатом-освободителем на вершине.

И главным символом этого дня стало Знамя Победы, которое развевалось над символом Великой Победы – танком Т-34 – главным экспонатом парада. Да, Парад Победы в Кривом Роге прошел под Знаменем, за демонстрацию которого в Украине сажают в тюрьму.

Первые в СССР

Так уж повелось, что за минувшие 45 лет первыми сначала в СССР, а потом и на территории теперь уже распавшегося Советского Союза День Победы всегда отмечают здесь – в Кривом Роге. То есть, не 9-го, а именно 8 мая.

Причина этого – размер города, который вытянулся на 130 километров. Собрать всех на празднование Дня Победы в таком большом по протяженности городском агломерате (здесь проживает более 600 тысяч человек) сложно. Поэтому еще при Советской власти решили, что 8 мая на главной площади Кривого Рога будет проходить общегородской Парад Победы, а на следующий день, 9 мая – праздник будет проходить в районах города. За 45 лет многое изменилось в Кривом Роге, а эта традиция осталась.

Захар Виноградов Торжественный парад в Кривом Роге с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин

Победители и побежденные

Впрочем, в нынешнем году эта традиция вполне могла измениться. Дело в том, что по указу президента Петра Порошенко, 8 мая назначено Днем памяти и примирения. Так нынешняя власть пытается официально "примирить" воинов Красной армии, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков, и ветеранов УПА (Украинской повстанческой армии)*, воевавших против Красной армии и во время Великой Отечественной войны и несколько лет после нее.

Так получилось, что нынче в украинской власти немало потомков и идейных последователей ветеранов УПА. Теперь внуки тех, кто был побежден в той войне, хотят пересмотреть итоги той войны. С этой целью, например, несколько дней назад в центре Киева на монументе генералу Николаю Ватутину (кстати, погибшему в Украине в 1944-ом от рук бойцов УПА) появились оскорбительные надписи, которые разместили члены партии "Национальный корпус" под охраной бойцов добровольческого батальона "Азов".

А в ночь с 7 на 8 мая в Одессе коммунальщики по решению властей демонтировали памятный камень, посвященный маршалу Георгию Жукову. Такая вот нынче война идет в Украине с памятниками и памятью, которую власть называет "примирением".

Как город пошел против центральной власти

Кривой Рог – особенный город, здесь расположен крупнейший в Украине, да и, пожалуй, в Восточной Европе металлургический комбинат Криворожсталь, а еще пять горно-обогатительных комбинатов, угольные шахты. В свое время в Советском Союзе именно отсюда поступала значительная часть железной руды для металлургических предприятий страны.

В новейшей украинской истории Кривой Рог отметился громким скандалом – своеобразным неподчинением центральной украинской власти.

Дело в том, что с 2010 года мэром города является Юрий Вилкул, раньше бывший членом Партии регионов, а теперь член "Оппозиционного блока". В 2015 мэр в очередной раз победил на выборах, с чем не согласился его оппонент из партии "Самопомич" Юрий Милобог. Состоялась семь судов, которые выиграл Вилкул.

И тогда в дело вступила центральная власть. В декабре 2015 года Верховная рада Украины отменила результаты выборов мэра Кривого Рога и специальным законом назначила повторные выборы городского головы. А в январе 2016 года президент Порошенко подписал этот закон. Для власти было нестерпимо, что в крупнейшем промышленном центре Украины мэром станет представитель украинской оппозиции. Однако в марте 2016 года Юрий Вилкул снова выиграл выборы, получив 74 процента голосов избирателей.

Захар Виноградов Торжественный парад в Кривом Роге с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин

А еще у мэра Кривого Рога Юрия Вилкула есть сын Александр – народный депутата Украины, которые принципиально в парламенте выступает с трибуны Верховной рады на русском языке. И это неоднократно становилось причиной парламентских скандалов, а так же предлогом для нападения на Александра Вилкула радикальных националистов.

"Активисты" и доносчики против мира в Украине

К нынешнему Дню Победы Кривой Рог пришел сложным и извилистым путем. За две недели до этого на площадях и улицах города появились голубые палатки "Оппозиционного блока", в которых горожанам предложили подписать петицию с рядом требований к центральной власти. Например, о необходимости мирного разрешения гражданского конфликта на востоке страны, о возможности общаться на родном языке (то есть не только украинском, но и русском), остановить в стране репрессии и наступление нацизма, выполнить Минские соглашения.

Конечно, не всем политическим силам это понравилось. Во-первых, некоторые самодеятельные граждане написали заявления в полицию, другие через соцсети обратились к Службе безопасности Украины с требованием принять меры к "сепаратистам" и "агентам Кремля".

Надо сказать честно, в Кривом Роге, как и по всей Украине, немало тех, кто мирное разрешение гражданского конфликта на Донбассе считает поражением – это результат пропагандистских усилий власти. Дошло до того, что несколько гражданских активистов пришли в местное, городское управление полиции и намекнули на проведение силовых акций в отношении тех, кто развернул в Кривом Роге палатки для сбора подписей под этой петицией.

По их словам, накануне празднования Дня Победы такие действия "Оппозиционного блока" могут привести к столкновениям. "Потому что если они и завтра выйдут (к палаткам "ОБ" — Ред.), то никого мы уже не сдержим", — заявил один из лидеров местной так называемой "Самообороны". И, действительно, накануне Дня Победы, неизвестные "активисты" порезали ножами палатки "Оппозиционного блока" в Кривом Роге. Но палатки поставили снова.

Танк как символ мира

В голубой палатке "Оппозиционного блока" на проспекте Мира сегодня 8 мая всем желающим выдают шарики с символикой партии и поздравлением с Днем Победы. И благодарят, что пришли на Парад. Вроде бы обычная пропагандистская акция, но в нынешних украинских условиях – элемент реальной борьбы, требующий немалого мужества.

С колокольни, расположенной в нескольких десятках метров от монумента Победы, раздается колокольный звон, созывающий горожан на праздник. Все время подходят люди, их уже тысячи.

В это время шум необычного движения раздается с проезжей части. По проспекту Мира движется своеобразный символ Великой Победы – легендарный танк Т-34 с гвардейским значком на броне. А над танком – два флага – независимой Украины и красное с золотыми вышивками знамя Победы. Большинство горожан с гордостью, а некоторые и с опаской смотрят на красный стяг.

Захар Виноградов Торжественный парад в Кривом Роге с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин

В толпе оживление. "Но это ж наша история", — поясняет мама сыну. И все начинают фотографироваться на фоне танка и знамени Победы.

Тут надо пояснить. Накануне, 7 мая в другом городе Украины, Одессе, полиция задержала молодого человека за то, что на его машине находился флаг с изображением красной звезды, серпа и молота и надписью "Отечественная война". Как сообщили украинские СМИ, задержанный одессит за демонстрацию запрещенной советской символики помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

А здесь не просто флаг, а целый танк со знаменем…

"Этот танк дошел в свое время до Берлина, — поясняет мне ветеран с колодкой советских орденов на пиджаке. — Ну, потом стоял где-то, а теперь его восстановили и он у нас – главный на этом параде".

Память и мудрость

Да, для многих, пришедших сюда сегодня жителей Кривого Рога, и танк и знамя Победы – символы другой эпохи и других времен.

"Проходят годы, но все больше мы ценим подвиг наших отцов и прадедов, подаривших нам мир, надежду и счастье жить. И сейчас, именно на их примере мы учимся быть сильными, сплоченными, по-настоящему любить родину — созидать, а не разрушать. В этом и состоит истинный патриотизм", — говорит с трибуны мэр Юрий Вилкул.

Смотрите также: Вторая мировая война: участники и потери

Сегодня в Кривом Роге проживает более 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них — 265 участников боевых действий, 7 – освободители города от немецко-фашистских захватчиков.

"День Победы – священный для нас праздник. Мы будем передавать нашим детям и внукам историю подвига наших солдат. У нас мудрый народ. Правда – всегда правда и она сильнее любых провокаций и попыток стереть память", — говорит с трибуны народный депутат Украины Александр Вилкул.

Парад был недолгим. Всего 30 минут. Но прошел он все-таки под Красным знаменем Победы. Которое развивалось на легендарной "тридцатьчетверке".