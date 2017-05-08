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    Общество

    В Херсоне впервые отменили военный парад ко Дню Победы

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (74)

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    Как отмечается, 9 мая 2017 года станет для Херсона первым Днем Победы без парада за все годы независимости Украины. Парад отменен по инициативе местных властей.
    Парад ко Дню Победы в Херсоне. Архивное фото
    Херсонские факты

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Согласно распоряжению властей, торжественное прохождение военнослужащих строем возле Вечного огня в парке Славы Херсона отменено. Об этом сообщает издание Таймер со ссылкой на комендатуру Херсонского гарнизона.

    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "По традиции, военнослужащие гарнизона торжественно проходят строем возле Вечного огня в парке Славы. Соответствующий приказ был подписан начальником облвоенкомата и в этом году. Однако, как сообщили в комендатуре Херсонского гарнизона, согласно поступившему в минувшую пятницу распоряжению властей, торжественное прохождение военнослужащих отменено", — сказано в сообщении.

    Как отмечается, 9 мая 2017 года станет для Херсона первым Днем Победы без парада за все годы независимости Украины.

    Ранее городские власти Херсона обратились в суд с иском о запрете проведения в городе акции "Бессмертный полк", однако суд счёл, что оснований для запрета мероприятия нет, добавляет издание.

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    В понедельник Украина отмечает День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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