В Херсоне впервые отменили военный парад ко Дню Победы

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Согласно распоряжению властей, торжественное прохождение военнослужащих строем возле Вечного огня в парке Славы Херсона отменено. Об этом сообщает издание Таймер со ссылкой на комендатуру Херсонского гарнизона.

"По традиции, военнослужащие гарнизона торжественно проходят строем возле Вечного огня в парке Славы. Соответствующий приказ был подписан начальником облвоенкомата и в этом году. Однако, как сообщили в комендатуре Херсонского гарнизона, согласно поступившему в минувшую пятницу распоряжению властей, торжественное прохождение военнослужащих отменено", — сказано в сообщении.

Как отмечается, 9 мая 2017 года станет для Херсона первым Днем Победы без парада за все годы независимости Украины.

Ранее городские власти Херсона обратились в суд с иском о запрете проведения в городе акции "Бессмертный полк", однако суд счёл, что оснований для запрета мероприятия нет, добавляет издание.

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В понедельник Украина отмечает День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.