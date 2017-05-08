Украина в шпагате между 8 и 9 мая: победа или "примирение"?

Василий Стоякин, обозреватель

7 мая 1945 года начальник оперативного управления Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль подписал Акт капитуляции Германии. Капитуляция вступила в силу 8 мая в 23:01 по берлинскому времени, т.е. – в 00:01 по Москве. Соответственно, в большинстве стран мира День Победы отмечается 8 мая и только в странах бывшего СССР – 9.

22 ноября 2004 года ГА ООН провозгласила 8 и 9 мая "днями памяти и примирения" и предложила "соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам второй мировой войны".

Как День Победы отмечают в Европе и США

Не смотря на новейшие тенденции, заложенные резолюцией ООН, в большинстве европейских стран 8-9 мая – именно праздник.

Например, в Великобритании чередуются траурные мероприятия в честь жертв войны и праздничные – честь победы. 8 мая проводится традиционная панихида о погибших, которая совпадает по времени с речью Уинстона Черчилля, которой он провозгласил капитуляцию Германии. В 15:00 проводятся всенародные 2 минуты молчания. Потом – возложение цветов, прием в честь ветеранов, парады исторической техники и т.п.

К позиции Великобритании надо относиться с особым вниманием, поскольку именно вступление в локальный германо-польский конфликт "империи, над которой никогда не заходит солнце", по умолчанию превратило войну в мировую. Случилось это, кстати, 3 сентября 1939 года.

Примерно так же проходит празднование во Франции: 8 мая проходит церемония почтения памяти павших в войне с нацизмом вблизи Триумфальной арки в Париже и в других городах, а потом – праздничные мероприятия в соответствии с планом, утвержденным Минобороны. Отдельно празднуются события, связанные с высадкой союзных армий в Нормандии.

У Франции своя собственная трагическая история участия в войне. Вступила она в нее 3.09.39, выполняя союзнические обязательства перед Польшей. В июне 1940 года была разгромлена и из войны вышла. На территории Франции всю войну существовало вполне легитимное правительство во главе с маршалом Анри-Филипп-Бенони-Омер-Жозефом Петэном (между прочим – отцом понятия "коллаборационизм"). Так вот, сами французы после войны сочли за благо это правительство не признавать, а признали задним числом засевших в Лондоне сепаратистов и террористов во главе с генералом Шарлем де Голлем. Кстати, в рамках "гибридной войны", которую вела Великобритания против нейтральной Франции, был пущен на дно французский линейный флот, что стоило жизни, по меньшей мере, 1300 французским морякам. Удивительным образом представитель Франции даже принимал участие в принятии германской капитуляции, что, по легенде, вызвало у Йодля вежливое недоумение…

Поляки очень не любят Россию. Но даже в Польше, даже в 2014 году законопроект об отказе праздновать День Победы не прошел. В 2015 году основные для Восточной Европы праздничные мероприятия проходили в Гданьске 7-8 мая. Правда, эти дни там не выходные.

Гданьск был выбран не случайно – для Польши война с Германией началась с обстрела Военно-транзитного склада Вестерплятте в Вольном городе Данциге. Кстати, Польша длительное время была союзником гитлеровской Германии, а в сентябре 1938 года даже приняла участие в "распиле" Чехословакии, которую отказались защищать Великобритания и Франция. Однако, маршал Эдвард Рыдз-Смиглы с Гитлером разругался, что имело для Польши самые трагические последствия (впрочем, если бы не разругался, последствия тоже были бы).

Венгрия, Хорватия и Болгария были во время войны союзниками Гитлера и 8 мая не празднуют (хотя их тоже освободили). Особенно удивительно это в исполнении болгарских "братушек" – уж их-то государство в принципе состоялось в ХХ веке благодаря России…

Финляндия ухитрилась повоевать на той и на другой стороне, и тоже как бы "победила" Германию, но не празднует. Наверное, стыдно.

Испании, Португалии и Турции как бы праздновать и вовсе нечего – являясь ситуативными союзниками Гитлера, они оказались достаточно мудры, чтобы в войну не ввязаться. Впрочем, Испания отказалась по настойчивой просьбе Гитлера – от испанской армии толку было бы еще меньше, чем от итальянской, зато через нейтральную Испанию США поставляли Германии венесуэльскую нефть…

Самое интересное – Германия и Италия тоже отмечают 8 мая! Как день освобождения от собственных фашистских режимов. Впрочем, тут тоже есть своя специфика. Например, как написал недавно российский политолог и журналист Модест Колеров: "в 1985 году президент Германии Рихард фон Вайцзеккер выступил с обращением к немецкому парламенту. Он говорил о миллионах евреев и цыган, гомосексуалистах и умственно отсталых людях, убитых нацистским режимом. О ГЕНОЦИДЕ МИЛЛИОНОВ СЛАВЯН ОН НЕ ГОВОРИЛ".

СССР и РФ

Для СССР 9 мая – победа не во Второй Мировой Войне в Европе (как это называется за рубежом), а Победа в Великой Отечественной Войне, начавшейся с гитлеровского вторжения 22 июня 1941 года. При этом значительная часть европейской части СССР была оккупирована, и государство оказалось на пороге гибели, но, при этом, смогло сыграть решающую роль в разгроме и европейских, и азиатских агрессоров.

События до 22 июня в СССР участием в войне не считали, хотя за этот период территория Союза приросла западными Украиной и Белоруссией, Прибалтикой, Бессарабией и Буковиной. Потом, понятно, все пострадавшие страны обиделись и решили считать, что СССР участвовал во Второй Мировой Войне с 17 августа 1939 года. Причем – как союзник Гитлера.

Это не совсем так. Присоединение государств Прибалтики и части Румынии произошло с согласия самих этих государств (по крайней мере – с согласия населения). Оккупация части Польши в соответствии с Советско-германским договором о дружбе и границе больше была похожа на агрессию, но фактически ею все же не являлась – на момент вмешательства СССР польское государство фактически уже прекратило существование, маршал Рыдз-Смиглы бежал (никаких аналогий, тихо молчим в тряпочку). Тоже, кстати, протеста населения, отнюдь не жировавшего под польской оккупацией, не наблюдалось.

Безусловно, советской пропаганде, расписывавшей всенародный энтузиазм в духе "крымнаша" можно и должно не верить. Но мне пришлось прочитать довольно много неподцензурных мемуаров, связанных с этими событиями, которые как раз свидетельствуют в пользу если не энтузиазма, то, по крайней мере, весьма спокойного отношения к новой власти.

Кстати, тут можно говорить и о возвращении – это ведь территории, находившиеся в составе Российской империи до революции.

После распада СССР, однако, ситуация несколько изменилась. Прошедшая в РФ декоммунизация и частичный отказ от наследования Союзу внесли свои поправки.

В 1991-1994 годах парады на Красной площади вообще не проводились (до этого парады были не 9 мая, а 7 ноября). В 1995 году практику вернули. С 2008 года парады 9 мая приобрели масштабность, соответствующую амбициям РФ.

Тем не менее, никто особенно не сомневался, что статус 9 мая – дань уважения к еще живым ветеранам и, по мере вымирая пережившего войну поколения, его значение будет сокращаться.

Однако, с 2011 года (на самом деле раньше, первая такая акция была проведена в 1999 году в… Иерусалиме) началось движение «Бессмертный полк», которое приобрело огромный размах. В 2015 году по Красной площади прошло более полумиллиона человек… Празднование 9 мая получило новую силу, причем роль государства тут была минимальной – по сути оно только отреагировало на общественную инициативу.

Тем не менее, 9 мая в России по-прежнему находится на птичьих правах: по сей день перед праздником драпируют мавзолей Ленина… Возникает впечатление, что это какая-то другая победа – не та, которая осуществлялась под знаменем Ленина и под руководством Сталина. Той в России несколько стесняются.

А раз так, то откат вполне возможен.

Украина

В Украине, как в наследнице УССР, празднование 9 мая долгое время шло по инерции. Однако, постепенно накапливались противоречия между официально насаждаемой националистической мифологией и празднование 9 мая.

Если Украина и Польша считаются жертвами агрессии со стороны Советской России и СССР, создать "украинское государство" в 1941 году не удалось только по глупости немцев, не видевших своего счастья, а дивизия СС "Галичина" была народной инициативой и социальным протестом (кстати, в РФ точно также оценивают создание РОА), то 9 мая – не освобождение, а всего лишь замена одного поработителя другим.

В стремлении уравнять Сталина и Гитлера украинские идеологи уже давно дошли до вполне самоубийственной шизофрении. Если, например, недовольство Польши пактом Молотова-Риббентропа выглядит вполне логичным, то присоединение к польским возмущениям Украины, прирастившей себе за счет этого пакта немалый шмат территории, включая сам "украинский Пьемонт" (на самом деле – Вандею), выглядит «немножечко по-дебильному» (с).

Первую попытку заменить День Победы днем примирения попытался Виктор Ющенко. Благо, как раз подвалило упомянутое выше решение ООН.

Виктору Андреевичу надо отдать должное. Он идеалист. Он хотел быть президентом всех украинцев. Он хотел, чтобы люди сами поверили в его правоту и разделили его позицию. Именно поэтому он действовал убеждением, хотя мог бы действовать методами насилия. Именно при нем был создан Институт национальной памяти (правда, в Украине он является организацией псевдонаучной, в то время как в Польше, например, это орган политико-идеологической полиции).

Ющенко пытался проводить совместные мероприятия ветеранов Красной Армии и УПА, и даже создал совместную ветеранскую организацию во главе с академиком Юхновским (служил в Красной Армии, но, кажется, он был единственным ветераном РККА в этой организации).

Ющенко избегал упоминаний о сотрудничестве своего отца с немцами и бандеровцами. Правда, политического смысла в этом не было – в тех регионах, где эта информация имела вес, поддержка Ющенко и так перехлестывала 100% (правда, округов с такой поддержкой не было – только отдельные участки). А вот затеянной американцами игре в демократию эта информация могла помешать – за сына коллаборациониста голосовать людям было бы значительно более неуютно.

После 2014 года ситуация резко изменилась.

С одной стороны, у Петра Порошенко не было никаких личных "тормозов" – он к идеологическим вопросам вполне безразличен и отдал их на откуп своим хозяевам и спичрайтерам (от чего иногда страдает).

С другой стороны, США уже не надо играть в демократию – регионы, для которых 9 мая что-то значит, либо отсоединены от Украины, либо взяты под силовой контроль.

9 апреля 2015 года ВР приняла закон "Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов". Теперь 8 мая отмечается День памяти и примирения, а 9 – день победы над нацизмом. Советская символика и сам термин "Великая Отечественная Война" из официального оборота исключены и даже запрещены.

Очевидно, что тут речь идет отнюдь не о примирении, а о полном пересмотре результатов войны. Украинцев уже исключены из числа победителей, и хорошо хоть не записали в союзники Гитлера. Впрочем, прибалтам ведь удалось? И Европа претензий к режимам, откровенно наследующим коллаборационистские, не имеет. Кстати, сравните позицию Украины и Прибалтики с позицией Франции, которая осудила героя Первой Мировой Войны маршала Петэна. Надо обладать потрясающим комплексом национальной неполноценности, чтобы отказаться от статуса победителя.

Тем не менее, уже 9 мая 2016 года в Киеве прошла акция "Бессмертный полк", причем информационным спонсором выступал вполне провластный канал "Интер". Власти его не только разрешили, но и, в меру сил, защищали участников от радикалов.

Такая же акция намечается в этом году.

Не смотря на всю мощь пропаганды, количество людей, для которых 9 мая остается праздником все еще велико. Даже пропагандистская работа в украинской армии во многом построена на уподоблении АТО Отечественной Войне (той самой, которой уже нет).

Естественно, наиболее логичное поведение в этой ситуации – тянуть дальше, рассчитывая, что идеологическая обработка молодого поколения в школах даст свой результат (а она – дает). Но логика развития политического процесса (радикализация общества под давлением экономических и социальных "перемог") подталкивает к жестким решениям. И каждое 9 мая может стать продолжением 2 мая 2014 года в Одессе или 9 – в Мариуполе.