"Новый Наполеон" и возрождение Европы: мировая пресса о победе Макрона

РИА Новости Украина

Мировые СМИ активно освещают исход второго тура президентских выборов во Франции, в результате которого президентом республики на ближайшие пять лет становится основатель движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон.

Новый Наполеон. Американское издание Washington Post и британская газета Times делают акцент на возрасте избранного президента Франции отмечая, что 39-летний Макрон стал "самым молодым главой Франции после Наполеона Бонапарта". РИА Новости | Перейти в фотобанк Макрон - "президент меньшинства"

Foreign Policy полагает, что "Франция получила своего Наполеона III", и добавляет: "Страна, отчаянно ищущая обновления, выбрала Эммануэля Макрона – лидера, постоянно преследующего судьбу".

Французские издания Monde и Parisien концентрируют свое внимание на стоящих перед избранным президентом "сложных задачах" по "объединению и примирению" страны. Эти задачи он озвучил во время своего первого выступления после объявления официальных результатов голосования.

"За эти предстоящие пять лет я сделаю все, чтобы больше не было причин голосовать за крайних… Я объединю и примирю, потому что я хочу единства нашего народа и нашей страны", — приводит слова Макрона Monde.

Сверкающий подъем. Мировые СМИ отмечают значительный перевес голосов у фаворита второго тура предвыборной президентской гонки: по результатам подсчета 99,99% голосов Эммануэль Макрон заручился поддержкой 66,06% избирателей. Французские газеты Figaro и Observateur называют такой результат "сверкающим подъемом".

"Победа чистая. Неоспоримая. Сверкающая, особенно когда мы вспоминаем, что Эммануэль Макрон не был известен широкой публике пять лет назад", — вторит им Figaro.

Американское издание New York Times добавляет, что за успехом Макрона стоит "удача, умения и темная история".

"Эммануэль Макрон … одержал победу, потому что пользовался преимуществом французской исторической и культурной традиции, при которой многие избиратели хотели изменений, но были напуганы популистской злостью, перевернувшей политику Великобритании и Соединенных Штатов", - пишет издание.

Возрождение Европы. Ведущие мировые СМИ также не скрывают торжества, когда пишут о будущем политического дизайна Франции и Европы при новом президенте. Как сообщает New York Times, победа Макрона "быстро принесла радость европейскому политическому истеблишменту", Washington Post добавляет, что поражение Марин Ле Пен стало "столкновением с суровой реальностью" для крайне-правых движений, которые хотели разрушить Европу".

Вместе с тем Wall Street Journal осторожно отмечает: чтобы претворить мечту Макрона об укреплении зоны евро в жизнь, необходимо сначала убедить "скептичную Германию", которая опасается, что расширение союза может разжечь "анти-европейский популизм".

"Если он (Макрон) не сможет (осуществить запланированное расширение – ред.), то это, скорее всего, возродит националистический вызов Европе в лице Марин Ле Пен", — заключает издание.

Статистические рекорды. Французские СМИ отмечают, что второй тур президентских выборов во Франции побил несколько статистических максимумов, среди которых рекордный с 1969 года процент неявки, а также рекордное для "Национального фронта" число голосов во втором туре.

По данным Figaro, "никогда не было так много французских избирателей, отдавших свои голоса за Нацфронт". Издание поясняет, что, несмотря на поражение, кандидат от правой партии побила как собственный рекорд первого тура, так и рекорды прошлых лет. Так, во втором туре президентских выборов за Марин Ле Пен проголосовало более 10,6 миллиона французов против 7,6 миллиона в первом туре. Figaro отмечает, что в 2017 году за кандидата от Нацфронта проголосовало в два раза больше избирателей, чем в 2002 году, когда во втором туре борьба за президентское кресло развернулось между отцом Ле Пен и Жаком Шираком.

Издание Monde, в свою очередь, сосредоточило внимание на высоком проценте неявки, объяснив это результатами теледебатов 3 мая: "В этом году процент явки во втором туре рискует стать менее значимым, чем в первом. Кажется, что теледебаты, прошедшие 3 мая, привели в движение цифры. Невиданный феномен".

Евро растет. Издание Wall Street Journal также не упускает из внимания реакцию финансового мира на политические изменения в одной из главных стран Европейского Союза.

"Евро прибавляет, оставляя политические заботы позади, чтобы сосредоточиться на росте", — пишет газета, поясняя, что после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции "евро впервые за семь месяцев достигло максимума к доллару".

Издание добавляет, что победа лидера "Вперед" и дальше будет "стимулировать валюту, поскольку в условиях рассеивания политической нестабильности инвесторы сосредоточатся на оздоровлении экономики еврозоны".