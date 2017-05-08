Олланд сообщил, когда передаст полномочия Макрону

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что передача полномочий избранному президенту, лидеру движения "Вперед" Эммануэлю Макрону пройдет в воскресенье 14 мая, сообщила в понедельник газета Figaro.

Мандат Олланда истекает 14 мая в полночь.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

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Президент Украины Петр Порошенко направил письмо Эммануэлю Макрону, в котором поздравил его с избранием на пост президента и пригласил посетить Украину с визитом.