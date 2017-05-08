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    Олланд сообщил, когда передаст полномочия Макрону

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    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (192)

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    Президент Фаранции Франсуа Олланд сообщил, что передает полномочия новоизбранному главе страны 14 мая, когда истекает мандат самого Олланда.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что передача полномочий избранному президенту, лидеру движения "Вперед" Эммануэлю Макрону пройдет в воскресенье 14 мая, сообщила в понедельник газета Figaro.

    Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы во Франции и противостояние "Brexit-эффекту"

    Мандат Олланда истекает 14 мая в полночь.

    В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

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    Лидер Нацфронта уже признала поражение и поздравила Макрона с победой

    Президент Украины Петр Порошенко направил письмо Эммануэлю Макрону, в котором поздравил его с избранием на пост президента и пригласил посетить Украину с визитом.

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