На заморских территориях Франции на выборах лидирует Макрон – СМИ

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Во втором туре выборов на заморских территориях Франции лидирует кандидат в президенты Эммануэль Макрон. Об этом сообщает в воскресенье бельгийская газета Soir со ссылкой на опросы избирателей при выходе с участков.

По данным газеты, в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон Макрон набирает 63,3% голосов, в то время как его соперница кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 36,7%. В Сен-Мартене Макрон лидирует с 67,6% голосов, Ле Пен – 32,4%. Во Французской Гвиане Макрон набирает 65%, в то время как Ле Пен — 35%. На острове Мартиника Макрон также лидирует с 77,5% голосов, Ле Пен там набирает 22,5%.

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Голосование на этих территориях, а также на зарубежных участках в Северной Америке состоялось накануне.

Как указывает издание, среди французов, проживающих в Северной Америке, поддержка Макрона, по данным опросов, оказалась еще выше: Нью-Йорк — 94,7% против 5,3 % у Ле Пен, Чикаго — 92% против 8%, Бостон — 95,7% против 4,3 %, Оттава и Монреаль — 90% против 10%.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходе с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования, за нарушение предусмотрен штраф в 75 тыс. евро. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно публикуют данные своих исследований, которые подвергаются во Франции сомнению: ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными. Во время первого тура нынешних выборов 23 апреля прогнозы бельгийского телеканала RTBF оказались очень близкими к окончательным результатам с отклонением от 0,5 до 3%.

В преддверии второго тура госкомиссия по соцопросам Франции заявила, что любые оценки результатов голосования до 20.00 по парижскому времени не могут рассматриваться как достоверные.

В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час: большинство из них закроются в 19.00, и только в крупных городах они будут работать до восьми вечера. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить оценку для средств массовой информации. Ранее на выборах во Франции многие участки для голосования в небольших городах закрывались в 18.00 по местному времени — на два часа раньше, чем по стране в целом. На «модельных» избирательных участках работали эксперты институтов изучения общественного мнения, которые оперативно обрабатывали данные подсчета голосов и составляли весьма точный прогноз исхода выборов: ровно в 20.00 на телеэкранах появлялась фотография победителя.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов. Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 по Киеву) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.