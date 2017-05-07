Выпить, закусить: во Франции стимулируют явку на выборы

Виктория Иванова, для РИА Новости Украина — Париж



Бесплатное угощение…

Так, булочник из департамента Валь-д'Уаз на севере центральной части Франции — Рашид Аким — обещает бесплатный круассан или булочку с шоколадом каждому, кто опустит бюллетень в урну. Как сообщает портал France Info, для получения угощения достаточно предъявить удостоверение избирателя с отметкой о голосовании 7 мая.

"Это мой способ мобилизации на этих выборах. Каждому, кто подходит к кассе, я говорю хоть словечко о своей операции. А отзывы очень положительные", - сказал Аким.

Аналогичную акцию он проводил и в первом туре голосования, который прошел 23 апреля. Тогда около 20 клиентов воспользовались щедрым предложением. Булочник ожидает, что во втором туре охотников за бесплатной выпечкой будет больше.

В департаменте Кот-д’Армор на западе страны владелец бара Марк Ле Бадезе предлагает бокал бесплатной выпивки тем, кто заглянет в бар после голосования.

"Это глупо, но это позволяет совместить приятное с полезным. В первом туре свои напитки получили примерно 200 клиентов. Надеюсь, что в это воскресенье их будет еще больше", — заявил Ле Бадезе.

Сам он намерен показать пример и отправиться на избирательный участок еще до открытия бара.

…и транспорт

В том же департаменте таксист Гийом Амон тоже решил поучаствовать в увеличении явки. Так, в воскресенье он будет бесплатно возить пожилых людей, которые не в силах добраться до избирательного участка сами.

"Я не думаю, что делают что-то необычное… Мне звонят другие таксисты — из Бретани, из Парижа и Марселя — хотят делать, как я", — приводит портал слова мужчины.

В первом туре его услугами воспользовались восемь человек, а на день голосования во втором туре поступило уже 10 заявок.

Еще дальше пошла компания междугородних автобусных перевозок FlixBus. Как передает телекомпания France 3, затраты на поездку к месту голосования будут компенсированы, если пассажир пришлет селфи, сделанное у избирательного участка, и фотографию свидетельства избирателя. В обмен на эти подтверждения избиратель получит ваучер на поездку на сумму, равную потраченной. Воспользоваться им можно будет в период с 1 по 30 июня.

Ожидания по явке

Избирательные участки открылись в воскресенье во французской метрополии в 08.00 местного времени (09.00 по Киеву).

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

Согласно результатам опроса, обнародованного накануне выборов компанией Odoxa, явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции может быть самой низкой с 1969 года.

По этим данным, у каждого четвертого избирателя нет желания идти на второй тур выборов. Исследователи отмечают, что есть "высокая вероятность" того, что явка во втором туре будет меньше той, что избиратели продемонстрировали в первом туре (77,77%).

Ожидается также, что явка будет ниже, чем на выборах 2002 (79,7%), 2007 (84%) и 2012 (80,3%) годов.