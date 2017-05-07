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    В мире

    WikiLeaks нашла "российский след" в утечке писем штаба Макрона

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (146)

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    Wikileaks указывает, что имя сотрудника подрядной компании российского правительства "Эврика" появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar.
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP

    МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Организация WikiLeaks заявила, что в утечке переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании.

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    "#MacronLeaks (хэштэг, обозначающий утечку писем команды Макрона — ред.): имя сотрудника подрядной компании российского правительства "Эврика" появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar", — написала организация в своем микроблоге Twitter.

    ​При этом WikiLeaks сопровождает пост снимком экрана, на котором изображена таблица с датами. В ней фигурирует Рошка Георгий Петрович.

    Wikileaks не уточняет, какая конкретно компания "Эврика" имеется в виду. При этом Wikileaks указывает, что речь идёт о компании, "получившей, по данным российских СМИ, лицензию ФСБ на деятельность по защите гостайны". Среди российский компаний в области IT есть компания "Эврика", постоянными клиентами которой, как заявлено на ее официальном сайте, являются МИД, Минэкономразвития, Минздрав, ФТС, ЦБ, ПФР и Счётная палата РФ. На сайте "Эврики" также сообщается, что она предлагает продукцию и решения в соответствии с "полученными на заявленные виды деятельности лицензиями и сертификатами".

    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Eric FEFERBERG / POOL / AFP
    Макрон против Ле Пен: кандидаты провели финальную битву за избирателя

    Комментариями компании "Эврика" РИА Новости пока не располагает.

    Ранее команда кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперед" и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных.

    При этом издание Monde писало, что говорить о причастности России к инциденту сейчас нельзя. "Установление ответственных за кибератаки представляет собой длительный и комплексный процесс, который займет много дней или недель", — сообщала газета.

    В воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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