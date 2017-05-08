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    Туск: французы сказали "нет" тирании фейковых новостей, избрав Макрона

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    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (187)

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    Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции. Председатель Европейского совета Дональд Туск приветствовал выбор французов.
    Дональд Туск. Архивное фото
    REUTERS Petros Karadjias

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Избрав Эммануэля Макрона президентом, граждане Франции высказались против "тирании фейковых новостей", заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

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    "Поздравления Эммануэлю Макрону, французам, которые выбрали Свободу, Равенство и Братство и сказали нет тирании "фейковых новостей", — написал Туск в Twitter.

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    Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

    По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку.

    Лидер Нацфронта уже признала поражение и поздравила Макрона с победой.

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