Победная речь. Макрон выступил перед своими сторонниками

Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

Во время выступления возле Лувра в Париже Макрон заявил, что Европа и мир ожидают от Франции побед, и Франция оправдает эти ожидания.

"Да, сегодня вечером мы выиграли право, право, которое обязывает нас. Вы выбрали отвагу, и мы поддержим ее, и каждый предстоящий день мы будем продолжать ее нести, потому что это то, чего ждут французы и француженки, потому что это то, чего Европа и мир ждут от нас", — заявил он.

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По избранного президента, они ждут, что "Франция вновь их удивит, что Франция будет самой собой, и это то, что мы сделае"».

"Я буду защищать вас перед лицом угроз, я буду сражаться за вас против лжи, против бездействия, неэффективности, чтобы улучшить жизнь каждого. Я буду уважать всех и каждого", — отметил Макрон.

По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку.

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Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а 1 миллион их испортили.