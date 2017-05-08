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    Победная речь. Макрон выступил перед своими сторонниками

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    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (182)

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    Во время своего выступления возле Лувра в Париже Эммануэль Макрон заявил, что сегодня Европа и мир ожидают от Франции побед, и Франция оправдает эти ожидания.
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    Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

    Во время выступления возле Лувра в Париже Макрон заявил, что Европа и мир ожидают от Франции побед, и Франция оправдает эти ожидания.

    Флаг Франции
    flickr.com/Simon
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    "Да, сегодня вечером мы выиграли право, право, которое обязывает нас. Вы выбрали отвагу, и мы поддержим ее, и каждый предстоящий день мы будем продолжать ее нести, потому что это то, чего ждут французы и француженки, потому что это то, чего Европа и мир ждут от нас", — заявил он.

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    По избранного президента, они ждут, что "Франция вновь их удивит, что Франция будет самой собой, и это то, что мы сделае"».

    "Я буду защищать вас перед лицом угроз, я буду сражаться за вас против лжи, против бездействия, неэффективности, чтобы улучшить жизнь каждого. Я буду уважать всех и каждого", — отметил Макрон.

    По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку.

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    Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а 1 миллион их испортили.

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