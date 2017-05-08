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    Фотоленты

    "Вклад в победу над нацизмом". В Киеве открылась выставка об УПА

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (74)

    (обновлено: )18217
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина
    Выставка об УПА в Киеве
    Выставка об УПА в Киеве
    РИА Новости Украина

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    Выставка об УПА в Киеве

    В понедельник в столице Институт национальной памяти открыл первую часть выставки о вкладе Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов) в победу над нацизмом.

    Первая часть выставки называется "Восстань против нацизма". Вторая часть — "Повстанцы против коммунизма" — будет открыта в октябре, накануне 75-й годовщины создания УПА.

    Читайте также: Пересадка памяти. Зачем в Украине "уравняли" ветеранов ВОВ, УПА и АТО

    Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на Западной Украине.

    Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

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