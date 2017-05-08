"Вклад в победу над нацизмом". В Киеве открылась выставка об УПА

В понедельник в столице Институт национальной памяти открыл первую часть выставки о вкладе Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов) в победу над нацизмом.

Первая часть выставки называется "Восстань против нацизма". Вторая часть — "Повстанцы против коммунизма" — будет открыта в октябре, накануне 75-й годовщины создания УПА.

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Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на Западной Украине.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.