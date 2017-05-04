Выставку о "вкладе УПА в победу над нацизмом" покажут в Киеве

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти к годовщине завершения Второй мировой войны в Европе готовит выставку о вкладе Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов) в победу над нацизмом, сообщает пресс-служба института.

"Восьмого мая в Киеве пройдет выставка о вкладе УПА в победу над нацизмом… К годовщине завершения Второй мировой войны в Европе киевлянам покажут историю антинацистской борьбы украинских повстанцев. Выставку представляет Украинский институт национальной памяти", — говорится в сообщении.

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Как утверждают в ведомстве, фотодокументальная выставка — это "рассказ о борьбе повстанцев против нацистского и коммунистического тоталитарных режимов". "Восьмого мая в Киеве Институт национальной памяти представит первую часть выставки "Восстань против нацизма". Вторая часть — "Повстанцы против коммунизма" — будет открыта в октябре, накануне 75-й годовщины создания УПА", — говорится в сообщении.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на Западной Украине.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.