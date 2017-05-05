наверх
05.05.201710:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Курс валют НБУ: евро упал до 28,9 грн

    (обновлено: )3010
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2894,10 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,600 грн за 10 рублей.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 5 мая, на уровне 2648,58 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2894,10 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,600 грн за 10 рублей. 

    Читайте также: Либерализация для бизнеса от НБУ: эксперт спрогнозировал курс доллара

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Виталий Кличко открыл фонтанный комплекс на Крещатике. Видео
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Стадион "Донбасс-Арена" в Донецке. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка