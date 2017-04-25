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25.04.201709:25
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    Курс валют НБУ: доллар вырос до 26,7 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2893,56 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,756 гривны за 10 рублей.
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник на уровне 2667,37 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2893,56 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,756 грн за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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