Курс валют НБУ: евро - 28,50 грн, доллар - 26,87 грн

AFP/DENIS CHARLET

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 13 апреля, на уровне 2687,56 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2850,16 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,735 гривны за 10 рублей.

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Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк".

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.