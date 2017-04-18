наверх
18.04.201721:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.06
  • USD26.81- 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Охрименко: от дестабилизации валютный рынок спасают гастарбайтеры

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (404)

    (обновлено: )123
    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко одобряет, что украинцы едут на заработки за границу, так как полученные деньги они привозят в Украину.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Чем больше (гастарбайтеры — Ред.) привезут сюда валюты, тем больше валюты будет в Украине. В том году, напоминаю, только по официальным каналам украинцы перечислили из-за рубежа в Украину 7 миллиардов долларов", — заявил Охрименко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    При этом он добавил, что тот миллиард долларов, который выделил Международный валютный фонд, "блекнет на этом фоне".

    Читайте также: Волчий капкан МВФ: обязательства Украины и маневры власти

    Международный валютный фонд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в начале апреля. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Автомобили патрульной службы полиции в Киеве
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Михаил Погребинский
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Японский флаг
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Петр Порошенко
    Референдум в Турции: итоги