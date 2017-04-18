Охрименко: от дестабилизации валютный рынок спасают гастарбайтеры

"Чем больше (гастарбайтеры — Ред.) привезут сюда валюты, тем больше валюты будет в Украине. В том году, напоминаю, только по официальным каналам украинцы перечислили из-за рубежа в Украину 7 миллиардов долларов", — заявил Охрименко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

При этом он добавил, что тот миллиард долларов, который выделил Международный валютный фонд, "блекнет на этом фоне".

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Международный валютный фонд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в начале апреля. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов.