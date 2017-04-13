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    МВФ выделил Грузии более $285 млн на поддержку реформ экономики

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    В МВФ отметили, что "данная программа поможет Грузии уменьшить уязвимость экономики и осуществить хорошо скоординированные экономические меры, а также добиться экономического роста".
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Грузии $285,3 миллиона, сообщила пресс-служба фонда.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
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    Данная программа, как отмечается, рассчитана на три года и нацелена на "поддержку проводимых властями экономических реформ".

    "Данная программа поможет Грузии уменьшить уязвимость экономики и осуществить хорошо скоординированные экономические меры, а также добиться экономического роста", — говорится в сообщении.

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    Подчеркивается, что речь идет об "амбициозных структурных реформах, которые сфокусированы на улучшении образования, обеспечении более эффективного госуправления, инвестициях в инфраструктуру, улучшении делового климата".

    Международный валютный онд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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