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    Экономика

    МВФ оценил перспективы роста ВВП Украины в связи с блокадой ЛДНР

    (обновлено: )27910
    В МВФ считают, что рост ВВП в в Украине смягчится немного к 2% в 2017 из-за неблагоприятного воздействия на промышленное производство блокады ЛДНР.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Перспективы роста украинской экономики могли бы быть лучше, если бы не транспортная блокада неподконтрольных Киеву территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР, говорится в обновленном прогнозе фонда World Economic Outlook (WEO).

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
    Der Spiegel: блокада Донбасса закрепила раздел Украины

    "В Украине развитие поддержано ростом уверенности и растущими реальными доходами, включая более высокой уровень минимальной заработной платы, но рост, как предполагается, смягчится немного к 2% в 2017 из-за неблагоприятного воздействия на промышленное производство недавней торговой блокады в восточной части Украины", — говорится в обзоре фонда.

    Ранее МВФ прогнозировал рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2,5%, однако в начале апреля снизил этот прогноз до 2% из-за обострения ситуации на востоке страны.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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