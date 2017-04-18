Волчий капкан МВФ: обязательства Украины и маневры власти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Подписанный Украиной Меморандум с Международным валютным фондом дает стране кредитные ресурсы, но взамен накладывает на украинскую сторону целый ряд достаточно болезненных для общества обязательств.

При этом правительство пытается маневрировать, во всяком случае в публичных заявлениях, и "смягчать" будущие эффекты от реформ и изменений.

Сейчас основные баталии развернулись вокруг трех пунктов: пенсионной реформы, рынка земли и "абонплаты" за ЖКХ.

МВФ недоволен пенсионным возрастом в Украине

Из-за грядущей пенсионной реформы разразился настоящий скандал – заочно повздорили глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден и вице-премьер-министр Павел Розенко, который как раз занимается пенсионной реформой.

Ван Роден изложил свое видение в статье в одном из украинских СМИ: сообщил, что пенсионную реформу в стране нужно провести срочно, а также что МВФ не устраивает "невысокий пенсионный возраст в сочетании с возможностями досрочного выхода на пенсию, доступные для многих граждан". Глава миссии сообщил, что Украине необходимо найти способ нарастить поступления в Пенсионный фонд и уменьшить приток новых пенсионеров.

"Достичь этого можно разными способами: начиная с дальнейшего ограничения возможности досрочного выхода на пенсию и до увеличения эффективного пенсионного возраста", – считает ван Роден.

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Статья пришлась не по нраву Розенко: он засомневался в профессионализме ван Родена.

"После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать эту всю бредятину до конца… Ну, а сентенции на тему введения второго уровня — вообще "no comment". Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает… Ужасный непрофессионализм!!!", — написал Розенко в Facebook.

А еще раньше министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Кабинет министров вынесет проект Пенсионной реформы на рассмотрение Верховной Рады до 16 мая текущего года. При этом министр отметил, что "наша пенсионная система несправедлива, неустойчива и дефицитна", а также что правительство не сможет в ближайшее время сократить дефицит Пенсионного фонда, хотя сейчас перед Кабмином стоит задача не допустить его увеличения.

Напомним, Кабинет министров в рамках пенсионной реформы планирует 1 октября повысить пенсии, что коснется около 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров.

Землю – только украинцам?

Кроме этого МВФ ожидает принятия украинским парламентом законопроекта о запуске рынка земли уже в мае 2017 года, а также отмену моратория на продажу земель сельхозназначения с конца 2017 года.

При этом премьер Гройсман пытается "смягчить удар" заявлениями, что продажу земли могут разрешить, но – только гражданам Украины. Он сообщил, что не поддержит реформу, которую могут использовать крупные агрохолдинги или иностранцы, желающие скупить землю в стране.

Однако все громче звучат голоса критиков земельной реформы, предостерегающих, что в случае создания рынка земли ее массово скупят транснациональные корпорации.

Абонплата за ЖКХ все же будет

И еще один болезненный для украинцев пункт: Украина обязалась перед МВФ с 1 августа 2017 года ввести абонплату на отопление.

"Кроме того, мы… применим тариф на распределение газа и отопление на основании мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы", – сообщается в письме о намерениях.

При подобной системе первая часть тарифа покрывает затраты на поддержание оборудования в рабочем состоянии и оплачивается ежемесячно в течение всего года.

Напомним, с 1 апреля уже вводили абонплату за газ, но после критики со стороны Порошенко и Гройсмана решение приостановили. По-видимому, до того же 1 августа 2017 года: в Меморандуме с МВФ есть обещание украинской стороны ввести "газовую" абонплату.