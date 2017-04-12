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12.04.201709:38
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    Курс валют НБУ: евро продолжает дорожать

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на вторник на отметке 2855,04 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,721 гривны за 10 рублей.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 12 апреля, на уровне 2689,37 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2855,04 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,721 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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