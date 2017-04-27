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27.04.201708:23
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    Курс валют НБУ: доллар стоит 26,6 грн

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    Как сообщается на сайте Национального банка Украины, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2896,33 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,722 грн за 10 рублей.
    Доллары и евро
    AFP/JOEL SAGET

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара в четверг на уровне 2658,89 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2896,33 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,722 грн за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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