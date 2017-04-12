Ахметов может получить полмиллиарда долларов компенсации от РФ - адвокат

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы



Энергохолдинг ДТЭК, который принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, оценил ущерб от потери активов компании в Крыму в более чем полмиллиарда долларов. Как результат — начало процедуры инвестиционного спора с Россией по этому поводу.

Перспективы этого дела в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, управляющий партнер "Международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин.

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Почему три года тянули с этим делом? В ДТЭК говорят, что проводилось активное восстановление документов, формирование доказательной базы и наработки юридической стратегии. Только в этом причина?

— Мое мнение как правозащитника, что в данном случае это политическая реакция на те новости, что мы слышали, что на территории ДНР, ЛНР якобы национализированы активы Рината Ахметова, которые фактически перешли под управление Курченко, как в СМИ сообщали, что СБУ перехватило там разговоры.

Дело в том, что Игорь Валериевич Коломойский и аффилированные компании подали иски еще в конце 2014 года, и там достаточно долго поднимался вопрос, могут ли те иски рассматриваться в Гааге. Поскольку Гаага – это не обычный коммерческий арбитраж, там есть подразделения, на которые возложена функция рассмотрения споров, которые выплывают с коммерческих арбитражей, но особенностью его является, что это должно быть обязательно связано с преступлениями против человечества, оккупацией, военными захватами.

В результате того, когда все-таки прокуратура при этом суде признала таким образом, что, действительно, это была оккупация, это так называемые мягкие доказательства, после этого суд принял к рассмотрению это дело, и оно уже с 2016 года рассматривается и уже идет к завершению.

Также иск был подан Ощадбанком еще раньше, то есть подготовка достаточно долго идет.

То, что Ахметов подает иски только сейчас, это, скорее, некий гибридный ответ на то, что оккупировали, забрали его активы сейчас, хотя мы знаем, что все украинские бизнесмены потеряли свои активы еще в начале 2014 года на территории Донецка, Луганска.

В случае если спор не будет разрешен путем переговоров, "ДТЭК "Крымэнерго" намерен передать его на рассмотрение в международный арбитраж. Насколько велика вероятность, что спор завершится на этапе переговоров? Канал 112 Украина на YouTube Москаль: Украина не вернет Крым и Донбасс

— Переговорами точно ничего не закончится, поскольку в России сформулирована официальная позиция: по всей категории дел, тут же не только Ахметов, тут и Ощадбанк, и Коломойский, многие бизнесмены Украины вот-вот собираются кучу исков подавать, только непонятно, почему Минюст до сих пор еще этого не сделал, и они выработали правовую позицию, в соответствии с которой они не признают, там были инвестиционные договора между российским правительством и нашим заключены.

Поскольку теперь Крым считается РФ, они считают, что действия этих договоров не имеют силы, соответственно, в данном случае мирно они ничего не будут удовлетворять. Но если взять судебную перспективу, то в плане выигрыша стороной Коломойского дел – это вероятность 99%, поскольку оккупация признана, имущество, на которое есть доказательства, что это имущество принадлежало юридическим лицам украинского права, на данный момент оно фактически все национализировано, оно все захвачено и есть все основания взыскать.

Там, получается, Ощадбанк просит около миллиарда долларов взыскать и Коломойский около двух миллиардов, есть основания взыскать, просто Ахметов идет по выработанному алгоритму определенному, который уже сформирован.

Самый главный вопрос: примет ли к рассмотрению суд в Гааге именно эти споры? По искам Коломойского и Ощадбанка он принял к рассмотрению, и уже рассмотрение подходит фактически к концу. Поэтому в фарватере уже такого наработанного алгоритма Ахметов уже может идти и добиваться взыскания.

Почему ДТЭК не подает на национализацию своих предприятий в ОРДЛО? Нет юридических лиц, на которые подавать?

— Есть там тоже все основания. Там тоже уже выработана конструкция, то есть можно подавать на РФ и эти иски, Коломойский, собственно говоря, так и сделал, эти иски имеют вполне реальные шансы, чтобы победить.

Почему? Поскольку это так называемый так же получается "мягкий" захват, выработанные уже такие прецеденты и в других странах, таких как Босния и Герцоговина, Сербия, Словакия. То есть там можно доказывать, что ДНР, ЛНР – это не субъекты, это непризнанные республики, но фактически по ряду признаков можно говорить, что они находятся под российским управлением, и вполне эти иски имеют хорошую судебную перспективу.

Почему не заявляются? Потому что, я думаю, договорняки какие-то идут, и именно иск, заявленный с Крымом – это как раз точка для того, чтобы эти договоренности, компромиссы, то есть он будет непрозрачный, не возврат каких-то денег, а, возможно, дадут возможность каким-то шахтам, каким-то активам ДТЭК работать в Донецке, Луганске.

Каковы перспективы этого дела в международном арбитраже? Получит ли ДТЭК компенсацию более чем 500 миллионов долларов, о которых было заявлено?

— Да, безусловно, можно выиграть по алгоритму Коломойского, там уже все фактически уже готово, то есть прецедент вот-вот уже должен быть сформирован. Если Коломойский сможет выиграть, это позволит Украине в лице Минюста получать эти деньги Ахметову и всем другим в аналогичной ситуации.

То есть самое главное – правовой прецедент. Мы знаем, что в Европейском суде по правам человека, Гаагском трибунале прецедент имеет фактически силу закона. То есть прецедент, который будет сформирован по иску Коломойского, будет иметь силу закона общеобязательного значения как для всех исков Минюста в интересах государства Украина, так и для исков Ахметова и Ощадбанка.

Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что "национализация" предприятий незаконными формированиями ДНР-ЛНР повлечет увольнение 100 тысяч человек.