Украинцы тратят на лекарства 53 доллара в год - эксперт

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров разрешил закупать лекарства и медицинские изделия, в том числе для проведения гемодиализа, коронарографии и стентирования, через международные организации за средства государственного бюджета 2017 года. При этом на такую закупку лекарств Кабмин предусмотрел около 6 млрд гривен.

Хватит ли этой суммы на текущие потребности, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов.

"В прошлом году фармацевтический рынок составлял 55 млрд гривен. Государственная часть была 14%. Если у нас есть рынок в 60 млрд, и государство обещает купить на 6 млрд, сколько это процентов? 10% — очень немного. В этом и проблема, что у нас есть рынок, в котором государство не является крупным игроком. Для сравнения, в Украине мы покупаем лекарств на 53 доллара в год. В Польше этот показатель — 334, в Чехии — 510. То есть, у нас ситуация, когда рынок очень маленький, но маленький не потому, что украинцы не лечатся или не хотят лечиться. У нас нет доступа к инновационным лекарствам, которые стоят очень дорого, и люди не могут позволить себе это покупать. С другой стороны, государственный вклад также очень мал. Чтобы это появилось, нужно провести медицинскую реформу. Ничего другого никто в мире не придумал", — заявил эксперт.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что Минздрав направил в Кабмин предложение запретить в стране лекарственные препараты из России.