Курс валют в Украине раскачивают в интересах отдельных людей – Черный

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Более половины украинцев – 52%, следит за курсом валют, 44% граждан этого не делают. Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Подавляющее большинство украинцев – 85%, за последние три месяца не покупали и не продавали иностранную валюту. Больше всего доверия у украинцев вызывает доллар США. Меньше половины опрошенных – 41%, заявили, что хранят свои сбережения именно в этой валюте.

Операции на рынке валют в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

Стоит ли среднестатистическому украинцу следить за курсом доллара?

– Стоит посмотреть, как это делает житель любой страны Европы. Идут расчеты в евро, и какой курс к доллару. Хотя он колебался от одного к другому, до полутора к двум, никого это не волновало.

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В Украине на самом деле немножко иначе, потому что все-таки у нас достаточно много импортной продукции и, соответственно, ее цена строится либо в долларах, либо в евро. Колебание курса гривны влияет на цену товаров, которые продаются не только у нас.

Интересуются ли курсом люди, в странах которых действует национальная валюта?

– Абсолютно не интересуются. Люди интересуются курсом только тогда, когда они выезжают за рубеж и вынуждены покупать валюту другой страны.

Есть ли другая какая-то причина или как следствие, чтобы люди интересовались курсом?

– Другой причины я не вижу, или она искусственная и нагнетается для решения каких-то вопросов. Единственная причина, по которой украинцы следят за курсом – это потому, что его ценообразование влияет на цену всех товаров, начиная от бензина.

Насколько весомы в курсообразовании заявления НБУ?

– На самом деле заявления влияют и я наблюдал много случаев, когда эксперты пытаются завысить или занизить курс для того, чтобы сыграть в своих личных интересах.

Мы знаем, что в ряде весомых компаний есть позиции в долларе и поэтому они всегда были заинтересованы в росте курса. Порой им удавалось качнуть курс в сторону повышения, но это происходило ненадолго.

Некоторые эксперты говорят о том, что в преддверии пасхальных праздников гривна укрепится на 30-40 копеек, а потом снова вернется к отметке в 27 гривен за доллар. Поддерживаете ли вы этот прогноз?

– Всегда во время праздников происходит сбрасывание валюты, потому что люди делают покупки, а значит тратят деньги. У кого-то какая-то часть сбережений находится в валюте, поэтому эта валюта тратится и, соответственно, на все праздники есть тренд, что продажа валюты всегда больше. Исторически так сложилось.

Часть людей на майские праздники уйдет в отпуск. В это время пойдет продажа валюты. Всегда половина мая – это замирание деловой активности, соответственно, приход валюты в страну из-за продажи импортных товаров снижается.

Если говорить о том, что может быть повышение, скорее оно произойдет после майских праздников, потому что мы заметим снижение поступления валюты от продажи импорта и, соответственно, спрос на валюту вырастет.

Лучше купить валюту во время майских праздников?

– Четко сказать, когда повысится или когда понизится курс, никогда не возможно. Мы говорим сейчас только о тех факторах, которые влияют на это и о том, насколько они будут сбалансированы и будут ли какие-либо заявления.

На курс валюты всегда влияет политическая ситуация. Любые обострения ситуации на Донбассе сразу оказывают влияние на курс. Что будет в этом отношении, будут ли какие-то катаклизмы или теракты, мы не можем этого сказать.

В какой валюте вы бы предпочли хранить свои сбережения? На этот вопрос в эфире "ГС" ответили радиослушатели. РИА Новости Украина Евгений Котенко Бортник: Гонтарева выбрала путь Яценюка

Виктор: Вы оптимисты. Наши власти держат деньги в долларах. По электронной декларации у них все в долларах. В гривнах мало кто держит. Последние четыре года показали, что гривна падает даже относительно русского рубля. Вот я удивляюсь, что рубль был за 30 копеек, а теперь за 40 копеек. Вы можете мне объяснить, почему гривна падает относительно рубля, если Запад проводит санкции относительно России? По всей видимости, правильно сказали как-то журналисты: Ангела Меркель выразила глубокую озабоченность по поводу озабоченности нашего президента Петра Порошенко.

Сергей: Я внимательно отслеживаю курс доллара по вашему радио и с нетерпением жду внеочередных парламентских выборов. Два года назад евро стоило сорок гривен, а доллар – тридцать. Но самое интересное, что Гонтарева деньги под подушкой хранит, хотя официально призывает нас хранить деньги в сберегательных кассах.

Александр: Не довіряю жодній валюті. Є валюти стабільні, але їх ніхто не знає і з ними дуже велика морока. Мені здається, що гроші треба залишати на життя на необхідний період, а решту вкладати в навчання чи нерухомість.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "ГС" заявил, что рост экономики в 2016 году ограничивала некачественная политика НБУ.

Также экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.