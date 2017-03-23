Новые правила перемещения валюты через границу: комментарии экспертов

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Нацбанк меняет правила перемещения иностранной валюты через границу. В пресс-службе регулятора говорят, что это значительно упростит жизнь украинцам.

В частности нововведения касаются тех, кто перевозит сумму больше 10 тысяч евро. Раньше для перемещения через границу такой суммы, надо было предоставить квитанцию о снятии денег со счетов в банках. Теперь же дают выбор: представить документ в качестве подтверждения источника валюты или же квитанцию о валютно-обменной операции с этой наличной суммой, если такая была.

Второе нововведение Нацбанка касается представителей украинского дипломатического корпуса, которым теперь разрешено ввозить в Украину наличную иностранную валюту в сумме больше 10 тысяч евро.

Нововведения Нацбанка прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономический эксперт Всеволод Степанюк.

(публикуется на языке оригинала)

Навіщо Нацбанк запровадив нововведення?

– З одного боку, всі обмеження, якщо брати Конституцію України, вони є незаконні. З другого боку, дійсно, дивне рішення, тому що обмежують платежі 50 тисяч гривень — це менше, ніж дві тисячі доларів. Але в той же час дозволяють трансфери через кордон набагато більших сум.

Тому логіку зрозуміти важко. Хіба що це може бути лібералізація валютного ринку. Але, знову ж таки, до валютного ринку це не має прямого відношення. Фактично, це НБУ розписується в тому, що українці не використовують українську банківську систему для міжнародних розрахунків, для трансферу грошей тощо.

В Нацбанку говорять, що ці нововведення спрощують порядок переміщення іноземної валюти. Це дійсно спрощення?

– Які плюси? Це для малого бізнесу, що люди можуть поїхати, купити товар на якусь досить значну суму. Тобто це десь на якомусь споживчому ринку України це може покращити конкуренцію, збільшити асортимент товару.

Але наскільки для українців це важливо? Я думаю, це більше важливо, скажемо, для, можливо, для підготовки до виборів, щоби можна було готівку туди-суди возити. Це не характерно для розвинутих країн, щоб великі обсяги готівки возили з собою, скажемо, в портфелі.

Чи матимуть такі нововведення Нацбанку вплив на економіку країни?

– Я ж кажу, що це може бути позитивний вплив в плані, що люди будуть розраховуватися готівкою, це покращить якусь конкуренцію на ринку, збільшить асортимент, збільшить можливості, особливо, малого бізнесу, тому що на ці суми можна купити товару і десь на значно більші обсяги, чим можна в руках везти. А для великого бізнесу, це, в принципі, однаково.

О том, что нововведения означают для украинцев, свое мнение высказал в эфире "ГС" сопредседатель Таможенного комитета Европейской бизнес ассоциации Александр Лазарев.

Нововведения НБУ – действительно упрощение? Что на практике меняется?

– На практике, на самом деле, меняется многое, потому что до этого у нас в любом случае сумма, превышающая 10 тысяч евро – это нужно было только снимать со счета, то есть у тебя больше не было никаких вариантов, и в старой редакции справка, документы о снятии со счета действовали всего 30 дней.

То есть в новой редакции убрали это положение по поводу 30 дней, и сумму, превышающую 10 тысяч евро, можно подтверждать квитанцией о валютообменных операциях. Причем я не нашел в этой редакции договора срок действия этой квитанции.

Поэтому, по большому счету, учитывая, что у нас НБУ разрешает менять в день, покупать валюты на сумму не более 12 тысяч гривен и не ограничивая срок действия квитанции, то есть формально сумма вывоза валюты стала безлимитной при наличии у тебя соответствующих документов.

Это касается перемещения валюты как из Украины, так и в Украину?

– А у нас на самом деле перемещение валюты в Украину не ограничено подтверждающими документами при условии его декларирования. То есть валюту в Украину можно ввезти в любых объемах, но обязательно нужно ее просто задекларировать. И все.

То есть раньше, например, я выезжаю из Украины, у меня спрашивают: сколько у вас с собой денег? Если до 10 тысяч евро – проблем никаких, если свыше – тогда начинались проблемы. Теперь их не будет?

– Не было проблем, если были документы на эти деньги. То есть сейчас просто они расширили перечень подтверждающих документов. То есть если у вас на руках сумма больше 10 тысяч евро, то на 10 тысяч евро у вас должна быть справка о снятии денег со счета банка, на сумму превышающую, – квитанции о валютообменных операциях будет достаточно.

Нижний порог существует? Даже за 200 евро надо показывать документ о валютообменных операциях?

– Если эти 200 евро больше 10 тысяч евро, имеющихся у вас в наличии. То есть, если у вас сумма в пересчете по курсу НБУ на день пересечения границы больше 10 тысяч евро, то вы обязаны эту сумму таможеннику декларировать. Если вы перевозите сумму меньше 10 тысяч евро, то допускается устное декларирование. Если больше 10 тысяч евро, то вам уже нужны подтверждающие документы.

Дипломатам разрешили ввозить в Украину суму больше 10 тысяч евро, если они возвращаются из командировки. Вы же говорите, что можно было ввозить безлимитно сумму денег?

– На самом деле у дипломатов всегда свои порядки. То есть дипломаты просто подтверждают источник происхождения своих денег. То есть им зарплату за границей платят, они эти деньги копят.

Раньше у дипломатов были еще свои льготы по поводу, допустим, ввоза легковых автомобилей. То есть они на половину своей зарплаты могли беспошлинно машину ввозить. Потом им эти льготы отменили. Сейчас пытаются как-то зарегулировать порядок ввоза их зарплаты.

Я не особо понимаю, зачем они это начали регулировать. Может быть, есть какой-то в этом смысл.

Ранее эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в эфире "ГС" заявил, что если не будет предпринято никаких мер для привлечения инвестиций в страну, то курс нацвалюты к концу года будет 40 гривен за доллар.

А кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что из-за валютных ограничений Нацбанка происходит вымывание средств из банковской системы и вывод их за границу.