Бортник: Гонтарева выбрала путь Яценюка

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В понедельник, 10 апреля, глава Национального банка Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Об этом сама Гонтарева заявила на пресс-конференции в Киеве.

Еще три месяца назад, по словам Гонтаревой, она подала президенту кандидатуры возможных преемников на посту главы НБУ.

Отставку Гонтаревой прокомментировал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радиостанции Голос Столицы. УНИАН Нацбанк без главы. Гонтарева ушла, преемников ищут

(публикуется на языке оригинала)

За словами Готаревої, "діра" в капіталі "ПриватБанку" виявилася більшою, ніж раніше вважалося. Тільки в останню ніч перед націоналізацією власники банку вивели понад 16 мільярдів гривень. Чому така заява прозвучала лише зараз?

— Регулятор наш, мабуть, свічку тримав, це жартома в цій ситуації. Але вже знаєте, є національна традиція в наших чиновників: язик розв’язується про корупційні зловживання лише тоді, коли їх звільняють. Або їх примушують звільнятися. Масово спостерігається тоді якийсь такий панічний напад чесності чи панічні напади взаємовикриття. А часто навіть, самовикриття.

Тобто я думаю, що ці заяви пов’язані з тим, що Гонтарева намагається сформувати навколо себе образ жертви олігархів, людини, яку звільнили не за падіння в 2,5 рази курсу національної валюти, чи знищення 80 банків, а за те, що вона, бачите, проводила аудити олігархам і заважала їм красти чи гроші рефінансування, чи майно банків, яке вони контролювали.

У вас пролунало слово "примушують піти". Хто її примушував?

— Примушували її багато хто піти. Насправді, перед Гонтаревою сьогодні стояв вибір, на мою думку, або арешт, або "золотий парашут", або доля Насірова, або доля Яценюка. Вона обрала долю Яценюка.

Яким чином відбувався і хто примушував? Передусім через діяльність правоохоронних органів. Ми бачили, і до цього долучилися не тільки НАБУ, яке звинувачувало прямо керівництво НБУ в аферах з рефінансуванням, але й ГПУ теж звинувачувала в цьому керівництво НБУ. А позиція ГПУ, ми розуміємо, дуже близька до позиції АП і до самого президента. Це перша складова.

Інформаційний тиск. Та кампанія, яка йшла проти Гонтаревої, особливо, останніх три місяці, була безпрецедентно жорстокою, залучалися навіть міжнародні механізми. Тобто усіма силами підштовхували її до цієї відставки.

І при чому, підштовхували як її опоненти відверті, починаючи від групи Коломойського, Тарута, і ще інші, так само і представники влади – оточення президента підштовхувало її до цієї відставки.

Чому просто не звільнили? Не хотіли викидання, масового викидання компромату. Хотіли просто стілець, але не призвести до бійки, не призвести до тієї ситуації, при якій би Гонтарева почала б розказувати правду про фінансові справи в Україні і про те, що в ній відбувалося останніх три роки.

Тобто ви вважаєте, що її хочуть ізолювати?

— Їй дають дорогу Яценюка. Тобто викинути золотим парашутом, сказати: ти зберігаєш свої активи, а в банківській системі говорять, що в неї серйозні є, ти зберігаєш все те, що вдалося заробити, але ти не зберігаєш крісло, інакше тебе очікує доля Насірова.

А що ж тоді з корупційними справами, розслідування діяльності голови НБУ і директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів?

— Я думаю, що справи, так, на жаль, закінчаться. Те, що вона залишить посаду, написала заяву про відставку, при чому, зверніть увагу, що відставку аж через місяць. Тобто в неї ще місяць буде не тільки знайти якихось спадкоємців на їх посаду, але буде ще цей час для того, щоб завершити справи.

Обов'язковою умовою її відставки є певний імунітет від кримінального переслідування. Такий самий як мав Яценюк в свій час. І поки що ті справи зійдуть нанівець, будуть покладені під сукно.

Але в наступному політичному циклі, так, ці справи можуть бути підняті вже іншою владою, після виборів в 2019-му році.

Кому дістанеться крісло очільника НБУ? І чому Валерія Гонтарева відмовляється назвати ті кандидатури, які вони нібито запропонувала президенту на розгляд?

— Я не беруся прогнозувати, кому дістанеться, я думаю, що тут є два шляхи. Або це буде щирий управлінець, такий собі вовк в овечій шкурі, використовуючи термінологію НКРЕ. Або це буде політична фігура, яка обійме цей пост у зв’язку з формуванням нової коаліції, про що теж постійно ведуть мову.

Давайте так, я думаю, що вірогідний Шлапак надзвичайно, вірогідний хтось з заступників Гонтаревої. Вірогідні політичні кандидатури, і представник, можливо, РПЛ і НФ може обійняти цю посаду.

Це буде людина лояльна до президента, яка не матиме власних яскравих політичних амбіцій?

— Можливо. Це один сценарій. Другий сценарій, що це буде політична фігура, яка буде представляти інтереси партнерів по коаліції – НФ чи, можливо, РПЛ, про повернення якої до коаліції говорять.

Ранее политический эксперт Михаил Павлив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что весь негатив, направленный на Гонтареву, после ее ухода перенаправится на президента, но он вынужден будет пойти ей навстречу и подписать заявление об отставке.

Также директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что желающих отставки Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ в Украине — более, чем достаточно.