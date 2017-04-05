Налетай! Украинцы теперь могут покупать в 12 раз больше валюты

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нежданно-негаданно

Нацбанк повысил украинцам лимит покупки наличной валюты в 12,5 раз. Таким образом с 5 апреля можно будет купить до 150 тысяч гривен в валюте в течение суток.

"До сих пор население имело возможность покупать валюту на сумму не более 12 тысяч гривен в эквиваленте одному человеку в день. Отныне Нацбанк повысил эту максимальную сумму до 150 тысяч гривен, то есть до суммы, свыше которой финансовые операции с наличными подлежат обязательному финансовому мониторингу", – сообщает финрегулятор.

В НБУ отмечают, что такой шаг поможет увеличить ликвидность официального наличного валютного рынка.

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Валютная либерализация коснулась и юридических лиц.

"Нацбанк смягчает требование к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте. Отныне юридические лица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений. В первую очередь, этот шаг направлен на дальнейшее содействие экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, которая впоследствии продается за границу", – говорится в сообщении.

Нацбанк рассчитывает, что такая мера позволит уменьшить курсовые риски для предприятий и ускорить проведение внешнеторговых операций.

Сейчас срок возврата валютной выручки составляет 120 дней, также работает норма, предусматривающая обязательную продажу 65% валютной выручки.

"Это ослабление не приведет к сокращению предложения валюты на межбанковском рынке, ведь сегодня предприятия добровольно продают гораздо больше валютных поступлений, чем обязаны, — более 90%", – заверили в Нацбанке.

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По словам замглавы Нацбанка Олега Чурия, послабления на валютном рынке стали возможны в связи с решением Международного валютного фонда (МВФ) о выделении очередного транша.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева объясняла, что Нацбанк был вынужден вводить валютные ограничения. По ее словам, это помогло не допустить отток капитала из Украины, стабилизировать спрос на иностранную валюту, а также проводить недобросовестные валютные операции.

Перед этим 22 февраля Нацбанк смягчил валютные ограничения для операций, связанных с внешнеторговой деятельностью.

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Напомним, в Украине с 2014 года действовало ограничение на покупку валюты для населения. 23 сентября 2014 года лимит был установлен на уровне 3 тыс. грн в сутки в одни руки.

"Учитывая усиление напряженности на наличном сегменте валютного рынка, постановлением предусмотрено уменьшение максимальной суммы продажи наличной инвалюты одному лицу в один операционный (рабочий) день до суммы, не превышающей в эквиваленте 3 тыс. грн", – заявляли в Нацбанке.

В июне 2016 года это ограничение смягчили до 12 тысяч гривен.

Мнение

Эксперты к решению НБУ относятся довольно спокойно и считают, что банки получили шанс "отбить" клиентов у черного рынка.

"Курс доллара плавно поднимается, и этим стимулирует экспортеров к продаже валютной выручки. Они действительно продают больше, чем от них требуется в обязательном порядке. Так что мы не увидим завтра сокращения валютных продаж на межбанке и обвала курса гривны. Сейчас удачный момент для обкатки данных валютных послаблений", – цитируют Вести финансового эксперта Василия Невмержицкого.

По его мнению, таким образом банки смогут обеспечить людей наличным долларом в большем объеме.

"Банкам представился шанс отбить клиентов у черного рынка. Думаю, они будут стараться обеспечить людей валютой. Она у банков есть", — подчеркнул он.