Шо, опять? Отставка Гонтаревой, соцсети запаслись попкорном

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Утро понедельника, 3 апреля, выдалось шумным на сенсационные заявления. Начало положило сообщение о том, что главный по деньгам в Украине — Валерия Гонтарева написала заявление об отставке.

Об этом заявила замглавы фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Ирина Луценко. Правда, Нацбанк оперативно опроверг эту информацию. Вот только позже появились новости, что глава НБУ предстанет перед судом за массовые правонарушения, совершенные в должности главы финансового регулятора страны…

В соцсетях тут же всполошились: чему из этого верить, и что за этим последует? Не дожидаясь финала череды сногсшибательных новостей из мира отечественных финансов, украинцы буквально засыпали сети различными комментариями: "Коль утро понедельника началось со слухов о возможной отставке госпожи Гонтаревой, вероятно эта история будет иметь продолжение".

"Гонтарева написала заявление. Это, конечно, хорошо, но можно забрать у нее загранпаспорт сразу? Хотя, если она заговорит, столько людей во власти и в оппозиции пострадает. Люди Януковича и Арбузова, друзья Порошенко, спонсоры Саакашвили… Тут такое начнется, что лучше пусть уже тихо уезжает…", – есть в сетях и такие версии.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook



