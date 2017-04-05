Тарута рекомендует Гонтаревой сесть в тюрьму - "там киллеры не убивают"

Транши, которые Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Украине, не помогли стабилизировать курс гривны, в чем есть вина главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, заявил внефракционный народный депутат Сергей Тарута.

По его словам, деньги, которые дает МВФ, не идут на развитие экономики, а просто отмываются в Национальном банке.

"Это вина Гонтаревой, ее команды и Порошенко, который ее назначал и пытается держать до сегодняшнего дня. Гонтарева оказалась в ловушке. Она уже несколько раз просилась уйти с должности главы НБУ, но президент ее не отпускает. Ведь если отпустит, дальше ждет НАБУ, она начнет все рассказывать. И как же тогда Петр Алексеевич не попадет в то же Бюро? Поэтому для нее самый лучший сценарий – оказаться в тюрьме. Там безопасней, там киллеры не убивают. Для этого нужно забрать у нее паспорт, чтобы она не убежала", — заявил Тарута в эфире телеканала NewsOne.

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При этом он отметил, что единственной страной, которая могла бы принять Гонтареву, является Российская Федерация, ведь глава НБУ длительной время работала именно на российские банки.

"Чем быстрее мы отберем у Гонтаревой паспорт и закроем выезд, тем лучше мы разберемся с конкретной коррупцией. Чтобы не было как с командой Януковича, когда все убежали, а теперь мы делаем заочное осуждение", — подытожил Тарута.

МВФ в понедельник, 3 апреля, одобрил выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи. Решение МВФ было принято, несмотря на то, что днем ранее озвучивалось, что руководство Национального банка Украины проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

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Ранее замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Позже банк выступил с опровержением этой информации.