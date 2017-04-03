Как 1 апреля. Отставка Гонтаревой, которая опять не состоялась

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Опять не подтвердилась

В понедельник, 3 апреля, СМИ взбудоражила информация о том, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Примечательно, что сообщила об этом никто другой как замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко.

"Я считаю, что тот фронт работы, который она (Гонтарева — Ред.) на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке — Ред.). Есть такой момент… Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила", — сообщила Луценко.

Вместе с тем, по словам депутата, кандидатура нового главы НБУ еще не обсуждалась.

Однако Нацбанк тут же опроверг эту информацию. "Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Сейчас все члены правления НБУ работают по плану и имеют плотный график работы", — заявили в финрегуляторе.

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Следует отметить, что перед этим сама Гонтарева не исключала, что в обозримом будущем уйдет с должности руководителя Нацбанка, так как считает свою миссию на этом посту выполненной.

Так, 2 марта 2017 года на вопрос журналиста, может ли ее подпись под меморандумом с МВФ стать последней, Гонтарева ответила: "Да, возможно", следовало из трансляции телеканала "112 Украина".

Уже не впервой

О кадровых изменениях в Нацбанке говорят уже давно, но пока это всё на уровне слухов. Курсовые колебания гривны, паника на рынке, банкротство мелких и крупных банков — эти и другие претензии к Валерии Гонтаревой уже давно сформировались в требование ее отставки, которое звучало не раз за последние три года.

В октябре 2016 года депутаты ВР собирали подписи, даже готовили обращение к президенту, поскольку уволить руководителя НБУ по законодательству может только он, инициировали создание временной следственной комиссии, но Порошенко решение об увольнении Гонтаревой так и не принял.

27 февраля 2017 года ряд украинских СМИ писали, что Гонтарева решила уйти в отставку. Сообщалось, что о своем твердом намерении это сделать она якобы известила президента Петра Порошенко после окончания отпуска в начале января. Повторный разговор на эту тему состоялся в Давосе. По данным "Зеркало недели", Гонтарева также сообщила об этом директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард и своим заместителям в НБУ.

Среди причин такого решения назывались отсутствие поддержки со стороны первых лиц государства и правоохранительных органов.

Однако позже в финрегуляторе опровергли эту информацию.

В то же время среди кандидатов на должность главы НБУ в СМИ называли экс-премьера Арсения Яценюка. Однако в его окружении заявляли, что он никогда не согласится на такое предложение, говорилось в материале РБК-Украина "Время уходить: Валерия Гонтарева идет из Нацбанка".

В то же время в "Народном фронте" не исключали, что после отставки Гонтаревой пост главы НБУ предложат главе комитета Рады по вопросам финансовой политики и банковской детальности Сергею Рыбалко из Радикальной партии Ляшко.

Также среди претендентов назывались председатель "ПриватБанка" Александр Шлапак, экс-глава НБУ Владимир Стельмах и президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко.

В конце ноября 2016 года источники канала "24" в АП и Нацбанке сообщали, что Гонтарева уже в ближайшее время покинет свой пост.

Впрочем, по информации источников "24", Гонтарева уходила в отставку по другим мотивам, а именно – из-за прямого конфликта с владельцами банков – в частности, с Игорем Коломойским.

"Народный импичмент"

9 ноября 2016 года обманутые вкладчики и заемщики начали сбор подписей по всей Украине за отставку Гонтаревой.

В частности, председатель общественной организации "Общественный контроль банков" Арсен Маринушкин заявлял: "Мы хотим поставить власть перед фактом, что сейчас мы все – активисты неплатежеспособных банков – объединились в одну силу. Мы пригласили представителей инициативных групп крупных банков для того, чтобы начать масштабную акцию. Призываем всех украинцев, пострадавших от непрофессиональных действий Нацбанка, поддержать нашу инициативу, чтобы вернуть вклады и решить проблемы валютных вкладчиков, а также добиться смены руководства Нацбанка на более профессионального человека".

Тогда акция объединила вкладчиков и заемщиков десятков финансовых учреждений, среди которых клиенты банков "Финансы и кредит", "Крещатик", "Михайловский", VAB и другие.

Тимошенко и Тарута против Гонтаревой

В начале октября 2016 года в парламентской фракции "Батькивщина" потребовали срочно рассмотреть в Раде вопрос об отставке Гонтаревой. Требование озвучила с трибуны парламента глава фракции Юлия Тимошенко.

27 октября ВО "Батькивщина" и вкладчики банков объявили ультиматум властям, одним из требований которого стала отставка главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Также отставку Гонтаревой и создание в парламенте следственной комиссии по расследованию ее деятельности инициировал нардеп Сергей Тарута. В открытом письме к Порошенко он просил президента вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг Нацбанка.

В Вашингтоне на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка от имени депутата раздавалась брошюра "Гонтарева: Ущерб экономической безопасности Украины". Сергей Тарута заявлял, что Гонтарева причастна к отмыванию 30 млрд грн.

По материалам из открытых источников интернет