Гонтарева предстанет перед судом - ГПУ

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева предстанет перед судом за массовые правонарушения, совершенные в должности главы финансового регулятора страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокурора Генеральной прокуратуры Украины Владислава Куценко.

Прокурор сказал, что ему точно известны причины недавних обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), однако Куценко не стал их называть, ссылаясь на тайну следствия.

"Я знаю все причины, но, к сожалению, исходя из этики отношений с НАБУ и сотрудничеством между мной и НАБУ, я не вправе рассказать пока детали. Но я могу сказать одно, обнаружена критическая масса правонарушений со стороны именно руководства НБУ и его руководительницы, что позволяет мне утверждать, что Гонтарева предстанет перед судом. Больше я пока не вправе в интересах следствия ничего сказать", — отметил он.

По данным СМИ, в воскресенье НАБУ провело обыски в Нацбанке в связи с кредитами рефинансирования "Платинум банка", который пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". С этой целью НБУ якобы признал банк "Михайловский" неплатежеспособным.

В понедельник замглавы фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке. Пресс-служба НБУ не подтвердила информацию об отставке главы регулятора.

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Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Гонтарева собирается подать в отставку, однако президент Украины Петр Порошенко якобы пока не готов ее отпускать, поскольку нет подходящей кандидатуры на этот пост. Позже Гонтарева заявила, что не исключает своей отставки после подписания обновленного меморандума с Международным валютным фондом.